Cort promete "más de mil viviendas protegidas" esta legislatura entre la incredulidad de la izquierda: "No veremos ni una"

"Habrá más de mil viviendas protegidas esta legislatura. Licitadas o en construcción". Es la promesa que ha lanzado este miércoles el regidor de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Palma, Óscar Fidalgo, durante la comisión para presentar los presupuestos de su departamento para 2026. Las palabras del concejal han sido recibidas con algo más que escepticismo por parte de la oposición de izquierdas en Cort. "No veremos ni una", ha vaticinado el socialista Xisco Ducrós.

El debate ha sido áspero, como suele ser habitual ya cuando interviene Fidalgo. El presupuesto de su área se sitúa en 24.867.149 euros, números que "consolidan la capacidad técnica y estratégica del área para ejecutar grandes proyectos urbanos y transformadores de la ciudad", ha expresado.

El regidor ha celebrado la próxima construcción de las primeras 166 viviendas de alquiler a precio limitado en dos solares del Camp Redó y de Son Ferragut que se adjudicaron a la empresa madrileña Locare Arpo 2D dentro de la primera fase del plan de choque de vivienda. Otros cinco solares quedaron desiertos y el Ayuntamiento construirá allí con sus propios medios pisos con algún tipo de protección, para lo que destinará nueve millones de euros en dos años (4,5 millones este 2026).

A la espera de que Cort convoque una segunda fase de su plan de vivienda, Fidalgo ha garantizado "más de mil viviendas protegidas" antes de que termine la presente legislatura, "licitadas o en construcción".

La promesa del titular de Urbanismo ha sido recibida con incredulidad por parte de Podemos, Més per Palma y el PSOE, teniendo en cuenta que queda un año y medio para terminar el presente mandato. "No veremos ni una de esas viviendas de precio limitado. Y digo limitado porque con alquileres de 1.600 euros será muy limitado el número de personas que podrán aspirar a ellas. Pero es mentira, no estarán empezadas, ni siquiera esas 166. Como mucho habrá algo en marcha, pero será imposible que estén entregadas", ha cuestionado Ducrós.

También Neus Truyol, portavoz de Més per Palma, ha puesto en duda la promesa de Fidalgo, y ha cuestionado si las que construirá directamente el Ayuntamiento serán de precio limitado, oficial o se dirigirán a los colectivos con mayor grado de vulnerabilidad como las que tiene el Patronat de l'Habitatge.

Por su parte Lucía Muñoz, regidora de Podemos, ha lamentado que las cuentas "no contemplan la reconversión de plazas turísticas obsoletas en vivienda protegida" ni se incluyan iniciativas "para expropiar las más de doscientas viviendas vacías de grandes tenedores en Palma".

Proyecto ganador del recinto ferial

Entre las partidas más destacadas, Fidalgo ha hecho referencia a la destinada al concurso de ideas del nuevo cuartel de la Policía Local, quedando así dotado presupuestariamente para iniciar la fase de diseño, o a la dirigida al concurso de ideas y redacción del proyecto de GESA.

También de cara a 2026 se contemplan partidas que permitirán avanzar en el proyecto del nuevo pabellón deportivo en el terreno del antiguo Lluís Sitjar. En este sentido, se destinan 50.000 euros para convocar un concurso de ideas que lo defina.

Por otra parte, el regidor ha avanzado que Cort está cerca de elegir un proyecto ganador para construir el recinto ferial. Los presupuestos para 2026 destinan para su ejecución casi nueve millones de euros.

Asimismo, se habilita una nueva línea de 'subvenciones y ayudas a la accesibilidad de vivienda' con 500.000 euros, y se mantiene la partida para las subvenciones de los Premis Ciutat de Palma de Arquitectura.

Del mismo modo, habrá otros 1,2 millones de euros dirigidos a la reforma y rehabilitación de edificios que acogen hasta un total de 80 viviendas de propiedad municipal.