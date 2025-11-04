El Gremi d'Oficis Artesans reclama a Cort "un espacio único" que integre el nuevo Mercado navideño y los ya existentes

El Gremi d'Oficis Artesans de Pimem ha reclamado al Ayuntamiento de Palma "un espacio único" que integre el nuevo Mercado navideño y los mercados ya existentes, tras la polémica por la adjudicación de un nuevo Mercado navideño ubicado en sa Feixina.

En una nota de prensa, el Gremi d'Oficis Artesans de Pimem ha informado que los artesanos de los mercados navideños municipales han expresado un "profundo malestar" ante la reciente adjudicación de un nuevo Mercado navideño ubicado en sa Feixina, aprobada por el Ayuntamiento de Palma "sin contar con los mercados ya existentes, en Rambles, Plaça Major y Parc de les Estacions, ni valorar el papel que tiene la entidad de éstos a la hora de dinamizar la ciudad".

El Gremi d'Oficis Artesans de Pimem ha considerado que "excluir la entidad supone desaprovechar una oportunidad para potenciar la economía local y reforzar el vínculo con los vecinos" que, ha recordado, también se han visto afectados, "generando un sentimiento de exclusión y descontento". "No solo se ha creado un mercado aparte de los ya existentes, además se ha escogido una ubicación que ha causado molestias y confusión entre los vecinos", ha denunciado.

La asociación ha asegurado que "de lo que se trata no es competir, sino colaborar". "La Navidad es un momento clave para el comercio y debería ser también una ocasión para unir esfuerzos, crear una ambientación común y ofrecer una experiencia atractiva y unificada para todos", se ha asegurado desde la actual junta.

Desde el Gremi d'Oficis Artesans de Pimem se ha instado por tanto al Ayuntamiento a replantear su modelo de organización y dejar participar a la asociación "en la construcción de una ciudad viva y cohesionada" y no quedar fuera de ella.

"Se debería haber pensado en un espacio único y coherente, donde todo el comercio local y también los vecinos se sintieran representados y partícipes", ha asegurado finalmente la asociación.