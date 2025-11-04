Las fiestas de Sant Sebastià de Palma pierden su concierto de gran formato y se traslada a la Mare de Déu de la Salut

El Ayuntamiento de Palma surprime el concierto de gran formato del programa de las fiestas de Sant Sebastià y lo traslada definitivamente a las fiestas de la Mare de Déu de la Salut, una celebración que quiere potenciar. Lo ha anunciado la regidora de Servicios Sociales, Educación, Juventud y Participación Ciudadana, Lourdes Roca, durante la presentación este martes de los presupuestos de su área para 2026. Del mismo modo, la concejala informó de que la cabalgata de los Reyes Magos del próximo enero renovará todas sus carrozas.

El presupuesto total de este departamento ascenderá a 62.245.000 euros, cinco más que el año anterior. Gran parte de ese incremento, cuatro millones, se destinará a la compra al Obispado de las 'escoletes' de Ciutat Antiga y Santa Catalina. Cabe recordar, además, que en 2026 estarán en marcha las nuevas escoletas de Son Dameto y Son Gibert.Otro millón se invertirá en mejorar las condiciones de las trabajadoras de las 'escoletes' externalizadas, que este año protagonizaron una huelga de 71 días en la que reclamaban una sustancial mejora salarial.

La regidora Lourdes Roca explica los presupuestos de su área este martes en Cort. / Cort

Este 2025 el concierto de Sant Sebastià ya no se celebró porque la convocatoria quedó desierta. Y en las fiestas de la Patrona, este septiembre, se celebró en el Parc de la Mar un macroconcierto de música electrónica con un éxito de participación. Esto explica en buena medida por qué el presupuesto para la fiestas del Patrón de cara al año que viene se reducen en un 40%. En todo caso, seguirán incluyendo el concierto del 'sus' de las fiestas y los dos tardeos.

Por otro lado, la cabalgata de 2026 contará con 847.000 euros, destinados a la renovación completa de las carrozas. Sumando el espectáculo de encendido de luces y el montaje del tradicional Belén de Cort, la partida destinada a la celebración de Navidad se incrementa hasta un total de 958.090 euros.

Del mismo modo, la regidora ha explicado que se crean subvenciones nominativas para las entidades que organizan festividades tradicionales en la ciudad como son el Diumenge de l’Àngel, Sant Joan y la Mare de Déu de la Salut.

Servicios Sociales

Entre las principales novedades, Roca ha explicado que se consolidan un total de 84 plazas del Servicio de Acogida de Corta Estancia, dirigido a familias en situación de vulnerabilidad social, frente a las 54 actuales, incrementando en 30 el número de plazas.

Asimismo, este próximo año también se hará efectiva la compra del espacio para impulsar un nuevo centro de día en Sant Jordi y se pondrá en marcha un programa intergeneracional en colaboración con entidades sociales y la Universitat de les Illes Balears (UIB).

Asimismo, se sacará adelante una nueva convocatoria de subvenciones que asciende a 530.000 euros con una duración de tres años, cumpliendo así con las reivindicaciones de las entidades sociales para darles estabilidad en su trabajo y proyectos comunitarios, consolidando al mismo tiempo las subvenciones nominativas a el Banc d’Aliments, Montision Solidaria y Projecte Jove, destinado a paliar las adicciones en jóvenes.

Por otro lado, el área ejecutará un proyecto para impulsar el futuro Centro de Emergencias, que tendrá como objetivo ofrecer alternativas habitacionales en momentos puntuales de urgencia, como por ejemplo catástrofes naturales.

En cuanto a los servicios de atención y acogida para mujeres víctimas de violencia de género, el área incrementa sus presupuestos en un 60 % y un 36 % respectivamente en los nuevos contratos previstos para 2026.

En materia de Igualdad, se mantiene una partida de 150.000 euros para campañas de prevención y sensibilización, y se sigue apoyando a la red de atención directa a personas en situación de prostitución con una asignación de 195.000 euros, con el objetivo de convertir estas subvenciones en futuros conciertos de servicio, en consenso con las entidades implicadas.

Asimismo, Roca ha detallado que se mantiene el programa Patis Oberts y se continúa apostando por el programa PISE, con una nueva licitación de 45.118,30 euros, clave en la lucha contra el abandono escolar.

Casals de barri

En cuanto a los Casals de Barri, se dota otra subida respecto al año pasado de 42.389,43 euros para la contratación de prestación de servicios, con el objetivo de aumentar las actividades. En este sentido, la teniente de alcalde ha recordado que recientemente se ha incorporado a la progamación municipal el Casal de Son Cànaves, y ha señalado que está en marcha la construcción del Casal de Barri de Gènova y está prevista la ejecución de los de Son Oliva, Es Pil.larí y Can Pastilla.

La regidora del PSOE, Silvana González, ha criticado que "este curso empieza sin el pago de ayudas a la escolarizacion" y ha reprochado a Roca su "incapacidad de gestión" y que en los presupuestos no se contemplen nuevas plazas de 0 a 3 años.