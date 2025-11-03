Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los trabajadores también renuncian a la denuncia penal contra los sindicalistas

Los empleados de Emaya han perdido el apoyo de la propia empresa y temen que sufrirán represalias si continúan con el caso

Llorenç Bauzá, presidente de Emaya.

Llorenç Bauzá, presidente de Emaya. / Guillem Bosch

J.F. Mestre

Palma

Primero fue la propia empresa Emaya, con el apoyo de la dirección y de la gerencia, la que decidió renunciar al proceso penal que se había iniciado contra los dos líderes sindicales de USTE, a los que la jueza llevó a juicio al apreciar claros indicios de que habrían cometido un delito de coacciones y otro contra la integridad moral. Y ahora han sido los propios trabajadores que presentaron la denuncia penal los que han seguido el mismo camino.

Han renunciado a ejercer la acusación particular contra Sánchez Reolid y Villanueva, no porque crean que son inocentes de ambos delitos, sino porque temen futuras represalias en la propia empresa, en función de la declaración que hubieran realizado. También se han apartado del proceso los directivos que denunciaron el acoso de los dos sindicalistas porque entienden que no tiene sentido que ellos denuncien y la empresa no lo haga, cuando antes Emaya había solicitado penas de cárcel para los dos sindicalistas de Vox.

Los trabajadores se sienten abandonados por la dirección de la empresa, que dirige Llorenç Bauzá, al que acusan de haber cedido a la presión del grupo municipal de Vox, sin tener en cuenta que cuatro empleados tuvieron que darse de baja por el acoso sufrido por los dirigentes de USTE, uno de ellos ni siquiera ha podido volver al trabajo por el daño psicológico que aún padece.

