Presupuestos de Movilidad en Palma: ampliación de la ORA, arreglo de la red de carril bici y 57 nuevos buses eléctricos

Los presupuestos del departamento Movilidad para 2026 ascienden a 199,5 millones de euros, incluyendo las dos empresas públicas que dependen de esta área (EMT y SMAP). "Supone un incremento del 41,16% con respecto a este año", ha celebrado el regidor Toni Deudero durante la presentación de las cuentas. Ha sido una comparecencia breve porque la oposición de izquierdas se ha negado a asistir argumentando que el calendario diseñado por el equipo de gobierno les ha concedido apenas unas horas para estudiar los números y debatirlos.

Los presupuestos de Movilidad para el año que viene ponen el foco en la ampliación, renovación y construcción de nuevos aparcamientos. Invertirá 12,7 millones de euros en este capítulo, de los que cuatro millones se destinarán a la ampliación del párking de Eusebi Estada en altura. También se prevé la construcción del aparcamiento en superficie de la Platja de Palma, en la zona de Les Meravelles, la redacción de los proyectos de ampliación de los aparcamientos de Via Roma y Santa Pagesa y distintas intervenciones para remodelar aparcamientos ya existentes como los de Comtat del Rosselló, Avenidas, plaza Major, Antoni Maura y calle Manacor.

El aparcamiento de Eusebi Estada crecerá en una o más alturas. / B. Ramon

También se destinan 200.000 euros para la ampliación de la ORA a más barrios, una intervención que debería haber empezado a finales de 2024. Por su parte BiciPalma llegará a la Platja de Palma y el Passeig Marítim. En este sentido, se instalarán 23 nuevas estaciones y se adquirirán más de doscientas bicicletas eléctricas.

Otra novedad es la inversión de 900.000 euros (que ejecutará el área de Infraestructuras) para mejorar la red de carriles bici de Palma. En mayo se presentó un diagnóstico de los problemas del trazado y en 2026 tendrá lugar la fase de ejecución para eliminar puntos negros y sacar, en la medida de lo posible, los carriles que en estos momentos van por las aceras.

Gratuidad del bus de la EMT

El presupuesto de la EMT asciende a 131 millones de euros, un incremento del 78,9% con respecto a este ejercicio. Como novedad habrá 27,7 millones de aportación directa del Ayuntamiento.

Deudero ha señalado que hay una partida de 26 millones de euros para compensar la gratuidad del bus en 2026 en caso de que el Gobierno central prorrogue esta bonificación. En todo caso, ha vuelto a lamentar que a día de hoy el Ministerio no ha abonado cantidad alguna por la gratuidad de este 2025 y tampoco ha informado de cuándo y cómo la pagará.

"Tenemos la misma inquietud que en 2023 y 2024. En esta ocasión la gratuidad es el escenario previsible, aunque no seguro, a la vista de lo que ha pasado estos dos últimos años. Pero recuerdo que Govern y Cort anticipan esa gratuidad. Es decir, el Ayuntamiento se paga a sí mismo esa bonificación", ha advertido el regidor.

Finalmente, ha destacado que el año que viene se dará forma al nuevo centro de operaciones ECO-EMT en un solar de Son Rossinyol y ha informado de que en el próximo consejo de administración de la EMT se aprobará la adjudicación de los primeros 57 autobuses eléctricos de los 113 que se comprarán en los próximos cuatro años por casi cien millones de euros.

Esos primeros vehículos circularán por Palma previsiblemente a partir del segundo semestre de 2026.