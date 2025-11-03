Cort presenta un presupuesto de 623,9 millones para 2026, un 2,25% más

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha presentado este lunes los presupuestos municipales de 2026, que ascienden a 623,9 millones de euros, con un incremento de un 2,25% tras sumar 13,7 millones respecto a los de este año.

El primer edil ha presentado las cuentas en una rueda de prensa acompañado por el regidor de Vox Fulgencio Coll, que ha avanzado el apoyo a la propuesta porque recoge las peticiones de su formación.

Con estos datos, el presupuestos consolidado del Ayuntamiento de Palma para el próximo ejercicio, con las cuentas de los organismos autónomos y sociedades, asciende a 956,2 millones de euros.

El primer edil ha destacado el capítulo de inversiones, que alcanza los 90 millones de euros, el presupuesto de Seguridad Ciudadana, que como "área preferente" se sitúa en 121 millones de euros y los 130 millones para el área de Infraestructuras. El presupuesto social, por su parte, alcanza los 62 millones de euros, mientras que el capítulo de personal crece hasta los 214 millones.

Martínez ha subrayado que las cuentas siguen la línea de los últimos tres años de mejorar los servicios públicos, atender las necesidades de los barrios, crear y equipamientos y, en definitiva, seguir transformando la ciudad.

Coll, por su parte, se ha declarado "cómplice" de las cuentas porque atienden las reclamaciones de Vox en materia de calidad de vida y en avanzar para que Palma "recupere la posición que en su día tuvo".