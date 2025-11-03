El concejal Deudero se ausenta del Ayuntamiento para irse de maniobras por tercera vez esta legislatura

El regidor de Movilidad del Ayuntamiento de Palma, Toni Deudero, se ausentará por tercera vez esta legislatura para irse de maniobras con el Ejército. El concejal, reservista de las Fuerzas Armadas, cesará en sus funciones entre este martes 4 y el sábado 15 de noviembre.

Le sustituirá temporalmente el regidor de Medio Natural, Entornos Saludables e Innovación, Llorenç Bauzá. Según el decreto de delegación de funciones, el periodo de Deudero como reservista empezó el domingo día 2, pero está previsto que comparezca este mediodía para que detalle los presupuestos de Movilidad para 2026. Hay que recordar que esta mañana el alcalde Jaime Martínez ha anunciado que las cuentas municipales ascenderán a 623,9 millones de euros.

Baja en la Seguridad Social

Deudero ha respondido tres veces a la llamada del Ejército este mandato. En noviembre de 2023 faltó al pleno en el que se votaban los presupuestos municipales porque se encontraba de maniobras en Cartagena. Entonces solo estuvo unos días ocupado realizando ejercicios con la marina. Y en mayo de este año volvió a vestir el uniforme otras dos semanas.

En todas esas ocasiones Deudero dejó de constar formalmente como regidor de Movilidad del Ayuntamiento y tampoco cobró su sueldo, causando baja en la Seguridad Social.