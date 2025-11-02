Así es el plan de recuperación de es Carnatge, el último espacio verde y sin urbanizar del litoral de Palma

Es Carnatge es el último espacio de la bahía de Palma sin urbanizar, una rareza, una zona natural situada frente al mar, de 28,78 hectáreas de superficie y con grandes valores paisajísticos y geológicos, pero en un estado de conservación deficiente por la presión humana sistemática a la que lleva sometida durante años, encajada entre los barrios de es Coll d’en Rabassa y Can Pastilla, y con una de las pistas del aeropuerto atravesándola por la mitad.

Ahora el Ayuntamiento de Palma se ha propuesto sacar Es Carnatge de la UCI para realzar de nuevo sus elementos patrimoniales naturales y sus ecosistemas costeros. Y hacerlo con una inversión de 2,2 millones de euros, en una primera fase, y con una serie de tareas ya programadas que empezarán a ejecutarse en el primer semestre de 2026.

Según el detalle de la memoria del proyecto, a la que ha tenido acceso este diario, los trabajos empezarán con una "limpieza integral" de toda su superficie, "una tarea mayoritariamente manual" que permitirá la clasificación de la gran diversidad de residuos acumulados, entre los que se pueden encontrar hasta vertidos de obra abandonados.

También se ejecutarán trabajos forestales, con aclarados, desbroces y podas para "eliminar la vegetación seca, actuar contra las plagas y mitigar el riesgo de incendios en todo el entorno".

Empezará entonces la restauración ambiental con la finalidad de conservar y recuperar el medio natural degradado. En este capítulo se realizará un control de poblaciones de fauna y flora invasora, así como la instalación de refugios para animales (aves y murciélagos) que favorezcan la presencia de poblaciones beneficiosas que contribuyan al equilibrio del ecosistema.

Un poste caído de protección de espacios protegidos / Miguel Vicens

Además, se realizarán plantaciones forestales en la zona del yacimiento para recuperar la vegetación propia y evitar el tránsito constante de peatones y perros. Se sembrarán pantallas vegetales para delimitar zonas de tránsito y zonas de vegetación, así como reforestaciones en las zonas más degradadas de todo el ámbito protegido. Y se plantarán árboles que proporcionen abundante sombra en el área del parque de juegos infantiles.

Además, se suprimirán los postes de madera utilizados para delimitar espacios y que, en algunas zonas, han dejado de cumplir su función por la paulatina pérdida de elementos. Del mismo modo, se eliminarán las denominadas «rutas del deseo», todos esos senderos que se han formado con los años de manera espontánea cuando las personas han elegido caminar por donde les ha resultado más cómodo, ya sea en la zona de protección dunar o por fuera de las pistas forestales. Y se hará instalando nuevos cerramientos de postes de madera unidos con doble cuerda acerada.

El proyecto también incluye la sustitución del cerramiento perimetral donde presenta roturas y la eliminación del camino pavimentado con losa hidráulica donde fue utilizado para unir distintas zonas vegetales, detalla el proyecto municipal.

Se sustituirán todos los bancos estropeados situados en los laterales del camino perimetral y también en el entorno del parque infantil, que será ampliado y se mejorará su accesibilidad, manteniendo como pavimento amortiguador una capa de arena e instalando nuevos juegos más allá de los diseñados para jóvenes de hasta seis años, centrados todos en el mundo marino.

El proyecto de Es Carnatge también tiene un apartado informativo, educativo y pedagógico que se reforzará renovando la señalización y cartelería. Por una parte, la de Parques y Jardines, situada en los accesos al espacio público libre. Y, por otra, la del Área de Medio Ambiente, situada a lo largo del recorrido litoral del camino pavimentado, con la finalidad de minimizar su impacto sobre el área natural.

El proyecto de recuperación de Es Carnatge actuará también sobre los caminos de tierra interiores que presentan huellas visibles de erosión y falta de definición, que además dificultan el acceso a los vehículos de emergencia en varios puntos e incumplen las condiciones establecidas por la normativa de accesibilidad. Muchos de ellos son rutas interiores que han surgido de forma espontánea por el uso continuado. Como señala la memoria del proyecto, los caminos interiores conectan actualmente con Camí Establecedores, Camí de Can Pastilla, calle Dentol y el paseo de primera línea, encontrándose varias de estas conexiones en un estado precario.

Una pareja de vuelvepiedras busca alimento entre las rocas de es Carnatge / Miguel Vicens

Flora y fauna en peligro

Pese a la presencia constante de aviones en pleno despegue o aterrizaje y el uso intensivo humano en toda la extensión del área natural, incluida la marina, es Carnatge cuenta con sucesivas líneas de vegetación: la costera, con praderas de posidonia que son refugio para erizos, estrellas de mar, caracoles, calamares y peces como doncellas, escórpores y caballitos de mar; una línea litoral con salicornias e hinojo marino; así como comunidades de manzanilla de mar y jara más tierra adentro; y, finalmente, la zona de pinar litoral, al fondo, la más deteriorada por los vertidos de escombros y la creación de caminos improvisados, con más de trece especies invasoras contabilizadas que han ido poco a poco avanzando.

Entre la fauna destacan mamíferos como la rata negra, la rata de alcantarilla, el conejo y diferentes especies de murciélago; reptiles como la serpiente de matorral, el gecko común y el gecko turco; y una gran cantidad de aves marinas y de matorral, como la gaviota roja, el paíño chico, el cormorán, el chorlitejo patinegro, el correlimos grande, el charrán común, el verdecillo, el cernícalo, el petirrojo, el jilguero, la curruca cabecinegra, el mirlo, el verderón, la collalba gris y el abejaruco.