Así es el inventario patrimonial del colegio y la iglesia de Montesión de Palma: De joyas de la pintura barroca a piezas litúrgicas

Del gótico a la actualidad, de pinturas de los autores barrocos Miquel Bestard o Guillem Mesquida, las más valiosas del conjunto, a piezas de mobiliario como el aparador con diminutas cajoneras donde los miembros de la antigua Congregación Mariana guardaban sus medallas, entre ellos el joven alumno del colegio de Montesión Gabriel Cañellas, antes de imaginar que un día sería presidente de Balears.

El inventario de bienes patrimoniales de Montesión, "la herencia" que los jesuitas quieren "transmitir a las generaciones futuras", según las palabras de Enric Puiggròs, provincial de la Compañía de Jesús en España, fue presentado ayer, tras el trabajo realizado por la empresa especializada Xicaranda, que en 2021 ya realizó un estudio histórico del templo, de los materiales que se utilizaron en su construcción y elaboró un proyecto de conservación de sus obras artísticas.

El nuevo trabajo de Xicaranda ha clasificado en esta ocasión de forma sistemática un total de 2.237 piezas que forman parte de 1.150 unidades, 176 de ellas protegidas en la declaración de Bien de Interés Cultural del conjunto de la iglesia y el colegio. Las piezas pictóricas ocupan ahora 60 metros lineales de exposición en una serie de dependencias donde permanecerán custodiadas, protegidas de las futuras obras en el colegio y la iglesia barroca.

Presentan el inventario de las obras patrimoniales de Montesión / Bernardo Arzayus

Pero en el conjunto no solo hay pinturas, esculturas y retablos. También abundan los objetos litúrgicos, desde candelabros a custodias y copones, además de piezas de mobiliario, mantelerías de celebración y todo tipo de vestimentas litúrgicas, explicaron Alfredo Claret y Pere Terrassa. "También nos hemos encontrado con sorpresas, como la recuperación de una Mare de Déu morta o una pintura que fue adquirida por particulares tras una desamortización y ahora ha regresado a Montesión tras una donación", descubrió Terrassa.

La segunda parte de los trabajos de inventario se ha centrado en la biblioteca y el archivo documental del colegio y la iglesia, que ahora se guardan en dos salas selladas donde están sometidos a un tratamiento sanitario para eliminar todos los microorganismos que puedan dañar los volúmenes antiguos y documentos. Xicaranda ha recibido en este capítulo el asesoramiento del historiador Pere Fullana, que ha señalado que en la catalogación de estas piezas existía un trabajo previo y que los volúmenes más valiosos ya pasaron al archivo provincial en la desamortización de 1835 y ahora se encuentran en Can Salas.