Los vecinos aseguran que el Christmas Market "dinamita la convivencia" y piden consenso

La Asociación del Barrio Cívico de Santa Catalina y Es Jonquet han mostrado su rechazo a la celebración del Christmas Market en sa Feixina por "dinamitar la convivencia" y critican que se haya organizado con "cero consenso".

Para la agrupación vecinal el hecho de que se vaya a instalar este mercadillo en el parque durante 45 días es "un jarro de agua fría" sobre los residentes de esta zona, según han afirmado en un comunicado.

Asimismo, han criticado que conocieron la noticia por la prensa, cuando la decisión "ya estaba tomada", por lo que han advertido que ha habido "cero participación ciudadana".

"Y si la noticia encendió las alarmas entre los vecinos, a medida que se van conociendo más detalles mayor es la preocupación. Va transcendiendo el formato de dicho mercado: 45 días de duración, abierto 12 o 13 horas diarias, villancicos en bucle, servicio de comidas y bebidas, también alcohólicas, mayormente expositores extranjeros, dos pistas de hielo con sus correspondientes generadores de energía, ruido las 24 horas, amenizaciones musicales y conciertos incluídos, entre otros", han alertado.

"Bomba de relojería"

La asociación de vecinos ha calificado esto como una "bomba de relojería" para el barrio que sufre desde hace años "las consecuencias de un modelo de ocio masificado y descontrolado".

Por eso, han reprochado que el Ayuntamiento les responde con "evasivas", traslada la responsabilidad a las "patronales del comercio" y les pretenda tranquilizar al decir que "se han asegurado de que no haya frituras, ni humos, ni se hagan ahí paellas".

"Todo justificado con la idea de dinamizar la ciudad, fomentar el espíritu navideño, atraer a gente de la 'Part Forana', cuando más bien esto significa dinamitar la convivencia, masificar todavía más la ciudad y mercantilizar todo el espacio público", han alegado.

De este modo, han explicado que los residentes de Santa Catalina y Es Jonquet se sienten "vendidos y despreciados" por el Ayuntamiento que "ha faltado una vez más a su compromiso de buscar consenso y equilibrio entre actividades y descanso".

Por este motivo, han solicitado que se replanteen las ubicaciones de "eventos masivos" como este, porque "no pueden estar en barrios residenciales, no pueden tener estos horarios y sobre todo no pueden tener música", como han indicado que "no la tienen los mercados navideños" de los artesanos tradicionales que se instalan desde hace tantos años en Palma.

De hecho, han censurado que también se les haya "desplazado" y "menospreciado" este año en pos de "dar todo el impulso y protagonismo al nuevo Christmas Market de sa Feixina".