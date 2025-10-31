Enric Puiggròs: "Sin el acuerdo con Víctor Madera Montesión hubiera podido quedar inutilizado"

Enric Puiggròs (Barcelona, 1974), provincial de la Compañía de Jesús en España, ha defendido este viernes en Palma el acuerdo que los jesuitas han suscrito con el empresario Víctor Madera, presidente ejecutivo del Grupo Quirón, para la cesión durante un periodo de 70 años de la iglesia y el colegio de Montesión, como un contrato que garantiza la supervivencia de un conjunto histórico de 460 años de antigüedad.

"Sin el acuerdo con Víctor Madera, Montesión hubiera podido quedar inutilizado. Y gracias a él podemos darle un uso y mantener su legado patrimonial y espiritual, lo que de otra forma hubiera sido absolutamente imposible", ha afirmado. "Porque en España tenemos otros casos como el de Montesión, en Manresa, Gandía o el Santuario de Loyola, en Azpeitia (Guipúzcoa). Y nuestra misión no es sostener edificios, sino personas", ha argumentado.

Puiggròs ha señalado que comprende el impacto que la noticia del cierre del colegio y la salida de los últimos jesuitas causó en Mallorca, sobre todo entre el colectivo de los antiguos alumnos. "Los cambios en la vida siempre son dolorosos. Entiendo y respeto esa sensación de desencanto y duelo ante la pérdida, pero nuestro objetivo institucional era salvar el legado patrimonial para que pudiera tener continuidad", ha justificado.

En virtud del acuerdo con la Compañía de Jesús, el empresario asturiano se queda con el uso de toda la manzana comprendida entre las calles Montesión, San Alonso, Vent y Escoles, por un periodo de 70 años, hasta el año 2095, con los planes de invertir 30 millones en la restauración del colegio, el más antiguo de los jesuitas, y convertirlo en residencia medicalizada para personas mayores. A cambio, todo el patrimonio histórico y artístico permanece bajo la titularidad de la Compañía de Jesús, que conserva el acceso directo a los espacios de la iglesia, la sacristía, la Capilla del Retablo, el claustro y el Museo de San Alonso Rodríguez. Y financiará la restauración completa de la iglesia, "todavía sin fecha", admitió Puiggròs.

El provincial de la Compañía de Jesús aseguró que los restos de San Alonso Rodríguez quedarán custodiados en su capilla, que ya cuenta con un horario de visitas los martes y jueves de 11:30 a 13:00 horas, así como en horas convenidas. "Tuvimos un ofrecimiento del obispo Sebastià Taltavull para que los restos de San Alonso se pudieran trasladar a la Catedral, pero con la declaración de Bien de Interés Cultural del colegio y la iglesia se acabó la discusión", ha admitido. "Y se intentará que se puedan visitar incluso durante el tiempo que duren las obras del templo", un proyecto presupuestado en tres millones de euros, cuyos plazos admitió que se han retrasado por la protección patrimonial tramitada por el Consell de Mallorca.

Precisamente, Puiggròs ha participado este viernes en la presentación del inventario de los bienes patrimoniales de la iglesia y el colegio de Montesión de Palma, así como del archivo y la biblioteca, un trabajo que ha realizado la empresa especializada Xicaranda. "Esta labor nace con la voluntad de preservar y poner en valor el patrimonio histórico, artístico y espiritual que la Compañía de Jesús ha custodiado en Palma durante más de cuatro siglos", ha manifestado. "Es, por una parte, un acto de responsabilidad sobre una historia que hemos recibido como herencia y queremos transmitir a las generaciones futuras. Y, por otra, un acto de gratitud por todo aquello que representa: la memoria viva de tantos jesuitas, alumnos y familias que han hecho de Montesión un espacio de formación, de servicio y de encuentro con Dios, como es el caso de San Alonso Rodríguez, que hoy celebramos", ha querido subrayar."Con este inventario —ha concluido— la Compañía de Jesús reafirma su deseo de colaborar activamente con las instituciones civiles y eclesiásticas para garantizar la conservación de este espacio común".