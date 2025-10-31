Critican a Cort por anunciar más inversiones en párkings: "Siempre serán insuficientes y atraerán más tráfico"

Vianants Mallorca ha criticado con dureza los nuevos planes de inversión pública en aparcamientos por parte del Ayuntamiento de Palma. El colectivo sostiene que destinar millones a ampliar la oferta de estacionamiento "no resolverá la falta de parking", porque "serán siempre insuficientes" y generarán un "efecto llamada" que hará más tentador entrar en coche a la ciudad.

En un comunicado, la plataforma advierte de que ese aumento de capacidad no se traducirá en más ventas para el comercio local: "Quienes hoy lo festejan volverán a estar decepcionados en pocos meses", afirma Vianants Mallorca.

El colectivo vincula la creación de nuevos párkings a un incremento del tráfico: "Más coches significan más ruido, más micropartículas en suspensión y mayor probabilidad de siniestros". A su juicio, la medida beneficia "a una minoría" que logra aparcar, pero "empeora la calidad de vida de toda la ciudadanía", incluidos quienes financian las obras vía impuestos.

La crítica se extiende al conjunto de la red viaria de la isla: "El efecto llamada incrementa recorridos por carreteras, autopistas y la vía de cintura. Una Palma mal gestionada tiene repercusión en cada rincón de Mallorca que decide ir en coche al centro".

"Intencionalidad electoral"

Asimismo, Vianants Mallorca pide a las asociaciones vecinales que se posicionen contra proyectos como la ampliación en altura del aparcamiento de Eusebi Estada: "Es una desgraciada idea que destrozará aún más los barrios y emula el diseño de AENA".

El movimiento enmarca estas iniciativas en una lógica "cortoplacista y con intencionalidad electoral que se repite mandato tras mandato", y las considera contrarias a las políticas de ciudades que "se adaptan al nuevo escenario climático".

Las políticas de movilidad "deberían mirar a París y no a Madrid, ciudad-autopista y del ruido". Y reclama "desarrollar un transporte público de calidad y mejorar las infraestructuras ciclistas y peatonales, para que la gente pueda caminar, jugar y vivir el espacio público".