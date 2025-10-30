Residentes de las chabolas de Son Bordoy protestan en el pleno contra su desahucio: "Queréis excluirnos de la sociedad y no lo vamos a permitir"

Medio centenar de residentes en las chabolas de Son Bordoy han asistido al pleno que se celebra este jueves para protestar contra su desahucio y reclamar al Ayuntamiento de Palma una solución habitacional. En estos terrenos junto al campo de fútbol del Molinar está prevista la construcción de más de 700 viviendas.

La mayoría de ellos residen en parcelas propiedad del Consistorio desde que hace casi 30 años el exalcalde Joan Fageda les permitió una residencia temporal allí mientras se les buscaba unos pisos que nunca han llegado. Y una pequeña parte habitan en terrenos propiedad de Pryconsa, la promotora que edificará las viviendas. En total, son unas doscientas personas, incluidos unos cuarenta menores.

"Yo ya estaba cuando se produjo la firma del alcalde Fageda. Esto de ahora no nos lo esperábamos. Recuerdo que al principio enganchábamos la luz y cada tres meses nos la quitaban. Pero después el Ayuntamiento nos la puso. Y de golpe nos dicen que nos van a echar", ha señalado Eduardo Santiago, residente en Son Bordoy y expresidente del colectivo de gitanos de Mallorca.

Hace tres semanas la Policía Local se personó en estas parcelas para entregarles órdenes judiciales de desahucio. Los residentes sospechan que el Consistorio ha vendido sus terrenos a la promotora. "Si los han vendido muy bien, pero estamos nosotros. Han comprado pobreza. Que nos den una solución. Ya no estamos en la época en la que a los gitanos no nos dejaban ir por la calle", ha destacado Santiago.

"El Ayuntamiento incluso nos empadronó allí", ha señalado este residente. "Si han vendido el terreno nos parece muy bien, pero dennos una solución", ha añadido.

Residentes en Son Bordoy en el Ayuntamiento este jueves. / B. Ramon

La intervención de María Alcaide ha provocado numerosos aplausos. "No estamos en una situación ilegal. Y si no, cuando pusimos el primer ladrillo nos hubierais dicho que nos fuéramos a la calle. Pero lo que no puede ser es venir un viernes a decirles a familias con niños que el lunes nos vayamos a la puñetera calle", ha subrayado.

"Dejad de mirar hacia otro lado porque queréis poner a menores en la calle. Queremos una vivienda digna dentro de nuestras posibilidades. No somos traficantes, vivimos de chatarra y ayudas. Tenemos hijos escolarizados, pero queréis excluirnos de la sociedad y no los vamos a permitir. Y no queremos dar pena con el racismo, lo que queremos señor alcalde es una solución y una vivienda digna para nuestros hijos", ha manifestado Alcaide.

Del mismo modo, ha advertido de que, en caso de que se materialice el desahucio, "nos van a obligar a pegar una patada una puerta y okupar la vivienda de un propietario que paga su vivienda porque aunque no queramos, no vamos a tener otro remedio".

Finalmente, ha invitado al equipo de gobierno a que vean "con sus propios ojos" en qué situación viven. "Queremos una vivienda de alquiler social. Y no estamos pidiendo una limosna, es nuestro derecho que se nos garantice un techo y que no nos vamos a ir a la calle", ha destacado Alcaide.

"Somos chabolistas y también mallorquines"

Por su parte María Santiago Flores ha indicado que "aunque seamos chabolistas, somos mallorquines y queremos una vivienda de protección oficial porque tenemos derecho a una vivienda digna".

Raúl Suárez se ha expresado en la misma línea. "Fageda nos firmó un papel con el compromiso de que si un día salíamos de allí sería para ir a una vivienda. Pero ustedes nos quieren mandar a la calle. Nos sabemos por qué nos desahucian y si es así queremos que nos den una solución porque no nos han planteado ninguna. No queremos quedarnos en la calle porque somos personas, no somos perros", ha manifestado.