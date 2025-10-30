Palma abre la puerta a mantener la gratuidad del bus de la EMT en 2026

El Ayuntamiento de Palma abre la puerta a mantener la gratuidad del bus de la EMT también en 2026. El regidor de Movilidad, Toni Deudero, ha señalado que en los presupuestos de la empresa pública para el año que viene hay una previsión de 26 millones de euros para compensar, al menos en parte, el coste de la gratuidad. En todo caso, el concejal ha vuelto a ser muy crítico con esta medida y ha recriminado al Gobierno central que, un año más, no ha aportado los fondos para asumirla.

"En los presupuestos hay una previsión hecha para el escenario de una gratuidad en 2026. Dicho esto, lamento que la izquierda no haya tomado la iniciativa de reclamar al Gobierno de Sánchez que no hay hecho ningún pago de la gratuidad de este 2025. ¿Qué tienen en la cabeza reclamando la gratuidad a Cort y no al Gobierno?", se ha preguntado Deudero durante el debate de dos proposiciones del PSOE y de Podemos en la que reclamaban la continuidad de la bonificación del 100% del transporte público el año que viene.

Esta previsión económica es una novedad con respecto a años anteriores, cuando la EMT no incluyó en sus cuentas una partida para la gratuidad.

El regidor del PSOE, Xisco Dalmau, ha reclamado a Deudero que se pronunciara si está a favor o en contra de la gratuidad. "Puede pagarla el Ayuntamiento con su remanente, que cada vez es más grande y millonario porque son incapaces de ejecutar los presupuestos. O que la pague el Govern; si tiene 56 millones para comprar 250 ambulancias y guardarlas en un almacén, tiene dinero para la gratuidad del bus", ha señalado el concejal socialista.

Del mismo modo, ha recordado a Deudero que fue cesado por un acuerdo del pleno: "Usted ni siquiera debería estar aquí".

"El Gobierno no aporta ni un céntimo"

El titular de Movilidad ha insistido en su argumento. "Es el Ayuntamiento el que está pagando la gratuidad mientras el Gobierno este año no ha aportado ni un céntimo. Y los años anteriores el 80% lo ha pagado el Govern y Cort. Es lamentable que ustedes pretendan que sea el Consistorio el que pague estas cifras multimillonaria", ha manifestado.

Por su parte, el regidor de Més per Palma, Miquel Àngel Contreras, ha afeado a Deudero que el calendario de consejos de administración de la SMAP y de la EMT tiene que cambiarse porque volverá a ausentarse del Ayuntamiento para irse de maniobras militares.