Solo ocho víctimas de okupación han recurrido a las oficinas de vivienda de Cort en busca de asesoramiento desde enero

La Oficina de Atención Integral de la Vivienda y Antiocupación de Palma ha gestionado un número residual de consultas de ciudadanos víctimas de okupación, el principal motivo que impulsó su puesta en marcha. Desde su apertura el pasado 30 de mayo hasta hoy, ha atendido únicamente a seis propietarios que han acudido planteando esta problemática. A lo largo de este 2025, las consultas por este motivo suman ocho en total porque se incluyen las que llegan a la Oficina Antidesahucios, abierta en 2015.

De este modo, durante este año las dos oficinas (gestionan las mismas consultas relacionadas con la vivienda y solo están separadas por 650 metros) han atendido menos de una consulta al mes por parte de víctimas de okupación.

En cambio, este 2025 se han atendido a 33 ciudadanos que estaban okupando una vivienda y ha acudido a alguno de estos dos espacios municipales para pedir asesoramiento porque les había llegado una orden de desahucio.

Interior de la Oficina Antiocupación. / Cort

Hay que recordar que la apertura de una Oficina Antiocupación fue uno de los caballos de batalla de Vox esta legislatura que encontró la complicidad del PP. Abrió sus puertas el 30 de mayo en la Porta del Camp convertida en un servicio "integral" que también aborda todo tipo de cuestiones en materia de vivienda, incluyendo desahucios, alquileres residenciales, turísticos o ayudas a la rehabilitación. Por otro lado, en sa Gerreria sigue operando la Oficina Antidesahucios, también multidisciplinar.

En suma, desde enero las dos oficinas han atendido a 347 personas y han abierto 223 expedientes. Es decir, las consultas de víctimas de okupación solo representan el 2% del total.

El mayor número de consultas son relacionadas con los alquileres (238, el 69% del total). Por hipotecas se han registrado 24 y por otros conceptos como alquiler turístico o reformas de viviendas se han tramitado 29.

Además de representar una cifra residual, las víctimas de okupación que acuden a la Oficina Antiocupación reciben como asesoramiento una guia informativa que les recomienda que se busquen un abogado y que, de cara a evitar futuras usurpaciones de sus propiedades, contraten una alarma y un seguro con una cobertura específica para esta problemática.

Son algunos de los consejos que se incluyen en un documento de ocho páginas que los trabajadores de la Oficina Antiocupación distribuyen a los ciudadanos que acuden a estas dependencias municipales cuando han sufrido una okupación. El texto, redactado por la conselleria de Vivienda del Govern balear, deja claro que ni esta administración ni el Ayuntamiento de Palma tienen competencias para intervenir en estas situaciones, por lo que aconseja a las víctimas que acudan a la Policía Nacional y a los juzgados.

PSOE: "La Oficina Antiocupación ha sido un fracaso absoluto"

El PSOE calificó ayer a la Oficina Antiocupación de "fracaso absoluto" porque "después de toda la publicidad del mundo y de abrir un local a propósito, ha ido menos de un propietario al mes". En este sentido, el regidor Pepe Martínez indicó que "los que sí han ido por centenares son las personas que tienen problemas con un arrendamiento porque el gobierno del PP se niega a limitar las subidas de los alquileres".

El regidor señaló que "a esa problemática tendría que ir destinada la Oficina, no a unas okupaciones que son anecdóticas". Y reclamó que los recursos disponibles "se destinen a atender a personas con problemas con sus contratos o víctimas de cláusulas abusivas que les dejan con un pie en la calle".

Finalmente, el concejal socialista exigió que se hagan viviendas de protección oficial accesibles para la gente y no de precio limitado. "El PP ha dejado de lado a las personas que necesitan que la vivienda sea un derecho", añadió.