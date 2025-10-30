Jaime Martínez afea a Lucía Muñoz su viaje a Gaza: "Es usted una vividora que vive del cuento"

Gaza continúa en la agenda del Ayuntamiento de Palma y eleva la temperatura del debate. "Usted es una vividora que vive del cuento", ha espetado el alcalde Jaime Martínez a la portavoz de Podemos, Lucía Muñoz. La regidora defendía una moción de apoyo al pueblo palestino y durante su intervención ha vuelto a afear al primer edil su silencio cuando se embarcó en la flotilla humanitaria a Gaza con otras dos palmesanas, un viaje que terminó en una cárcel israelí.

Cuando Muñoz ha terminado su intervención Martínez, que casi nunca habla en los plenos, ha tomado la palabra. "Usted es una vividora que vive del cuento. No se aproveche de las tragedias de los demás para rascar unos votos. Que ya le digo que no va a rascar ninguno porque lo que hace desde hace mucho tiempo es perderlos. Su obligación es trabajar para todos los ciudadanos de Palma. Mientras usted estaba fuera había aquí 28 regidores que cobraban su sueldo por su trabajo. Cuando se quiera ir de vacaciones o a cualquier sitio a defender los derechos de cualquier colectivo pida una suspensión de empleo y sueldo. Y váyase seis meses si quiere, así estaremos todos más tranquilos", ha expresado Martínez.

En el siguiente debate la regidora del PSOE, Angélica Pastor, le ha reprochado que "un alcalde no puede dirigirse así a una concejala de la oposición". La propia Muñoz, en su siguiente turno de palabra, se ha referido a los frecuentes viajes de Martínez.

"Otros prefieren irse a Nueva York o a Arabia Saudí. Ya haremos las cuentas de cuánto dinero público se ha gastado este Ayuntamiento en sus viajes", ha señalado la portavoz de Podemos.

La semana pasada Muñoz ya protagonizó un intenso intercambio verbal, esta vez con el primer teniente de alcalde, Javier Bonet. "Le doy la bienvenida. Pero imagine que yo ahora me voy dos meses a Venezuela a combatir la dictadura de Maduro y que no asumiera mis obligaciones aquí", espetó el regidor del PP entonces.

Y hace dos semanas el propio alcalde reclamó a la regidora que "devuelva el dinero que ha robado" a los ciudadanos de Palma tras dos meses ausente del Consistorio.

Minuto de silencio incompleto

Al inicio del pleno el PSOE ha propuesto un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de Gaza al que se han unido los regidores de Més per Palma poniéndose en pie. Los concejales del PP y de Vox han permanecido en sus asientos. Tampoco lo ha secundado la propia Muñoz al considerar que los socialistas "siguen manteniendo relaciones con los genocidas".