Así han quedado la escalera y el lucernario de Cort tras una limpieza de 38.000 euros

El Ayuntamiento de Palma ha finalizado las actuaciones de limpieza de la escalera principal y reparación del lucernario del edificio consistorial, con presupuesto total de 38.112 euros.

Según ha informado Cort, los trabajos han incluido la limpieza integral de la zona de la escalera principal, reparaciones y macizado en el lucernario y la sustitución del pavimento en la zona de Mayordomía.

Así, el área de Infraestructuras, Accesibilidad y Polígonos Industriales ha actuado en la escalara de Cort, el distribuidor y la zona de Mayordomía de la segunda planta, así como en la planta de cubiertas.

Además de la limpieza, se ha pintado la carpintería y los acabados exteriores de madera, así como de la estructura metálica del lucernario en la cubierta, que mostraba signos de deterioro. También se han limpiado y los vidrios rotos del lucernario.