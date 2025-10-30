Así han quedado la escalera y el lucernario de Cort tras una limpieza de 38.000 euros
El Ayuntamiento de Palma ha finalizado las actuaciones de limpieza de la escalera principal y reparación del lucernario del edificio consistorial, con presupuesto total de 38.112 euros.
Según ha informado Cort, los trabajos han incluido la limpieza integral de la zona de la escalera principal, reparaciones y macizado en el lucernario y la sustitución del pavimento en la zona de Mayordomía.
Así, el área de Infraestructuras, Accesibilidad y Polígonos Industriales ha actuado en la escalara de Cort, el distribuidor y la zona de Mayordomía de la segunda planta, así como en la planta de cubiertas.
Además de la limpieza, se ha pintado la carpintería y los acabados exteriores de madera, así como de la estructura metálica del lucernario en la cubierta, que mostraba signos de deterioro. También se han limpiado y los vidrios rotos del lucernario.
- Un asentamiento de personas sin techo en el Rafal Nou desespera a los vecinos: 'Si quieres que me vaya búscame un piso
- Denunciados siete Minimarkets del Passeig Marítim tras comprobar con detectives que venden alcohol fuera del horario permitido
- Palma ante el riesgo invisible: cómo la ciudad se volvió vulnerable a las inundaciones
- Menos terraza y piscina: el Hotel Portitxol, primer afectado de la reforma del pequeño puerto de Palma
- El desarrollo urbanístico de Son Güells prevé edificios de hasta doce plantas de altura
- Otro comercio tradicional cerrará sus puertas en la calle Jaume II de Palma tras el adiós de la mercería Àngela: 'Todo ha cambiado, a peor
- Los vecinos rechazan un 'Christmas Market' en sa Feixina: '¿Imaginan escuchar doce horas diarias de villancicos durante 45 días?
- Emaya abandona la batalla judicial contra dos trabajadores despedidos por acoso y les pagará casi 400.000 euros