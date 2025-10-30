Fulgencio Coll: "La Oficina Antiocupación no funciona como debe funcionar"

El portavoz de Vox, Fulgencio Coll, ha expresado su descontento por el funcionamiento de la Oficina Antiocupación, que desde su apertura el 30 de mayo ha atendido únicamente a seis personas que han sufrido la ocupación de una propiedad. Desde enero, entre este servicio y la Oficina Antidesahucios el número de ciudadanos atendidos ha sido de ocho. Es decir, menos de una al mes.

"Veo que la Oficina aún no funciona como debe funcionar. Entiendo que no es fácil y tenemos el personal que tenemos. Pero hay comentarios de gente que ha ido y no ha salido contenta. Debe haber una atención personalizada. Pero a veces cuando alguien llama a la oficina Antiocupacion le atiende alguien de la Oficina Antidesahucios. Aunque creo que tampoco se ha dado publicidad suficiente de este servicio", ha expresado Coll, que había pedido la comparecencia del regidor de Urbanismo y Vivienda, Óscar Fidalgo, para que explicara la actividad de este servicio.

Fidalgo ha justificado que la okupación "comprende varios delitos, incluido la 'inquiocupación', que no figura en las estadísticas del Ministerio de Interior". Y aunque ha manifestado que "todo es mejorable", ha recordado que la "mal llamada" Oficina Antidesaucios es un servicio de atención integral a la vivienda que también incluye alquileres o reformas.

En todo caso, ha negado que las cifras sean tan bajas: "Yo tengo otros datos. Ha habido 41 intervenciones en materia de okupación". Sin embargo, el regidor ha incluido en esta cifra el número de personas que, okupando una vivienda, han recibido una orden de desahucio.

"Será un buen instrumento"

Finalmente, ha enumerado varias actuaciones en materia de okupaciones, incluido un protocolo específico para la Policía Local. "La Oficina acabará siendo un buen instrumento y mejoraremos la atención", ha indicado.

La portavoz de Més per Palma le ha reprochado que hasta ahora la Oficina se limita a recomendar a las víctimas de una okupación que busquen un abogado o pongan una alarma.