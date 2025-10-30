El Ayuntamiento pedirá al Ministerio de Defensa que paralice el almacén de explosivos previsto en Son Sant Joan

El PP ha dado su apoyo a una proposición de Podemos por la que el Ayuntamiento de Palma se compromete a instar al Ministerio de Defensa a que paralice el almacén de explosivos que proyecta en la base aérea de Son Sant Joan, junto al aeropuerto civil, "obedeciendo así a las demandas vecinales". La moción ha salido adelante con los votos de Podemos, Més per Palma y el PP. El PSOE y Vox han votado en contra.

"Este almacén podría llegar a almacenar hasta 75 toneladas de material explosivo, incluidos misiles y bombas guiadas. Es un proyecto sin debate público ni transparencia", ha manifestado la regidora de Podemos, Lucía Muñoz, que ha lanzado una dura crítica a los socialistas de Palma. "¿El Ministerio de Defensa no ha informado al PSOE de Baleares o al de Palma? O si lo sabían y se lo han callado es aún más graves porque son decisiones que nos ponen en peligro", ha señalado la concejala.

El regidor del PSOE, Pepe Martínez, ha defendido que "no tendrá capacidad para 75 toneladas de explosivos, sino tres", y ha admitido que "se podría haber explicado mejor y con más transparencia". En todo caso, ha indicado que los detalles son públicos: "Tenemos más información sobre este proyecto que con GESA el plan de aparcamientos".

La regidora Mercedes Celeste ha anunciado que el PP respaldaría la propuesta. "Señor Martínez, dice que se podría haber explicado mejor. No, se podría haber explicado. Aquí nadie sabe nada, hay un ocultismo absoluto", ha destacado la concejala, que también ha argumentado la preocupación de los vecinos.

Del mismo modo, el equipo de gobierno también ha respaldado un punto de una proposición de Més per Palma que denuncia "la falta de transparencia y de respeto institucional del Ministerio de Defensa hacia las instituciones de Balears, y exige participación ciudadana y control democrático sobre cualquier infraestructura militar".

"En sa Casa Blanca hay familias, comercios y escuelas"

Al comienzo de la sesión Pere Sansó ha intervenido en nombre de la asociación de vecinos de sa Casa Blanca. "Para los regidores que no se han enterado, sepan que el Ministerio de Defensa construirá un búnker a muy poca distancia de sa Casa Blanca, donde viven familias, hay comercios y escuelas. Hace años que esto estaba en marcha. Señores del PSOE, ¿no se habían enterado? Tanto el PSOE como el PP tienen diputados y senadores en Madrid, incluso hay un exalcalde de Palma allí. ¿Qué hacen? ¿No se habían enterado?", se ha preguntado Sansó.

Este vecino ha puesto de manifiesto que, en caso de que el almacén explotara, "no quedaría ni rastro ni de sa Casa Blanca, ni del aeropuerto". Ha pedido que Cort se posicione en contra del búnker y se ponga de lado de los vecinos. "Una vez más hemos sido olvidados y abandonados", ha sentenciado.