El Ayuntamiento pedirá al Ministerio de Defensa que paralice el almacén de explosivos previsto en Son Sant Joan
El PP respalda una proposición de Podemos para que el Gobierno suspenda esta instalación por la preocupación mostrada por los vecinos
"Si hay un accidente no quedará rastro de sa Casa Blanca ni del aeropuerto", critica un vecino
El PP ha dado su apoyo a una proposición de Podemos por la que el Ayuntamiento de Palma se compromete a instar al Ministerio de Defensa a que paralice el almacén de explosivos que proyecta en la base aérea de Son Sant Joan, junto al aeropuerto civil, "obedeciendo así a las demandas vecinales". La moción ha salido adelante con los votos de Podemos, Més per Palma y el PP. El PSOE y Vox han votado en contra.
"Este almacén podría llegar a almacenar hasta 75 toneladas de material explosivo, incluidos misiles y bombas guiadas. Es un proyecto sin debate público ni transparencia", ha manifestado la regidora de Podemos, Lucía Muñoz, que ha lanzado una dura crítica a los socialistas de Palma. "¿El Ministerio de Defensa no ha informado al PSOE de Baleares o al de Palma? O si lo sabían y se lo han callado es aún más graves porque son decisiones que nos ponen en peligro", ha señalado la concejala.
El regidor del PSOE, Pepe Martínez, ha defendido que "no tendrá capacidad para 75 toneladas de explosivos, sino tres", y ha admitido que "se podría haber explicado mejor y con más transparencia". En todo caso, ha indicado que los detalles son públicos: "Tenemos más información sobre este proyecto que con GESA el plan de aparcamientos".
La regidora Mercedes Celeste ha anunciado que el PP respaldaría la propuesta. "Señor Martínez, dice que se podría haber explicado mejor. No, se podría haber explicado. Aquí nadie sabe nada, hay un ocultismo absoluto", ha destacado la concejala, que también ha argumentado la preocupación de los vecinos.
Del mismo modo, el equipo de gobierno también ha respaldado un punto de una proposición de Més per Palma que denuncia "la falta de transparencia y de respeto institucional del Ministerio de Defensa hacia las instituciones de Balears, y exige participación ciudadana y control democrático sobre cualquier infraestructura militar".
"En sa Casa Blanca hay familias, comercios y escuelas"
Al comienzo de la sesión Pere Sansó ha intervenido en nombre de la asociación de vecinos de sa Casa Blanca. "Para los regidores que no se han enterado, sepan que el Ministerio de Defensa construirá un búnker a muy poca distancia de sa Casa Blanca, donde viven familias, hay comercios y escuelas. Hace años que esto estaba en marcha. Señores del PSOE, ¿no se habían enterado? Tanto el PSOE como el PP tienen diputados y senadores en Madrid, incluso hay un exalcalde de Palma allí. ¿Qué hacen? ¿No se habían enterado?", se ha preguntado Sansó.
Este vecino ha puesto de manifiesto que, en caso de que el almacén explotara, "no quedaría ni rastro ni de sa Casa Blanca, ni del aeropuerto". Ha pedido que Cort se posicione en contra del búnker y se ponga de lado de los vecinos. "Una vez más hemos sido olvidados y abandonados", ha sentenciado.
- Un asentamiento de personas sin techo en el Rafal Nou desespera a los vecinos: 'Si quieres que me vaya búscame un piso
- Denunciados siete Minimarkets del Passeig Marítim tras comprobar con detectives que venden alcohol fuera del horario permitido
- Palma ante el riesgo invisible: cómo la ciudad se volvió vulnerable a las inundaciones
- Menos terraza y piscina: el Hotel Portitxol, primer afectado de la reforma del pequeño puerto de Palma
- El desarrollo urbanístico de Son Güells prevé edificios de hasta doce plantas de altura
- Otro comercio tradicional cerrará sus puertas en la calle Jaume II de Palma tras el adiós de la mercería Àngela: 'Todo ha cambiado, a peor
- Los vecinos rechazan un 'Christmas Market' en sa Feixina: '¿Imaginan escuchar doce horas diarias de villancicos durante 45 días?
- Emaya abandona la batalla judicial contra dos trabajadores despedidos por acoso y les pagará casi 400.000 euros