La Autoridad Portuaria corta un tramo para peatones en el Paseo Marítimo durante dos semanas

La zona afectada por obras se encuentra en el costado del mar, entre las instalaciones de Naviera Balear y el torrent de Sant Magí

Tramo del Paseo Marítimo de Palma afectado por las obras

Tramo del Paseo Marítimo de Palma afectado por las obras / Autoridad Portuaria de Baleares

Redacción Digital

Palma

La Autoridad Portuaria de Baleares ha informado este jueves del corte de un tramo para peatones en el Paseo Marítimo. La zona afectada por obras se localiza en el costado más cercano al mar, entre el aparcamiento de la SMAP o las instalaciones náuticas de Naviera Balear, hasta el torrent de Sant Magí o el cruce con Monsenyor Palmer.

A consecuencia del corte y durante un plazo de dos semanas, los peatones deberán transitar por la acera del lado tierra, accediendo a través de los pasos de peatones situados a ambos extremos de la zona de actuación. La Autoridad Portuaria señala que el carril bici permanecerá operativo y no se verá afectado por la ejecución de estos trabajos.

Mapa de la zona afectada por el corte

Mapa de la zona afectada por el corte / Autoridad Portuaria de Baleares

