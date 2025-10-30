La Autoridad Portuaria corta un tramo para peatones en el Paseo Marítimo durante dos semanas
La zona afectada por obras se encuentra en el costado del mar, entre las instalaciones de Naviera Balear y el torrent de Sant Magí
Palma
La Autoridad Portuaria de Baleares ha informado este jueves del corte de un tramo para peatones en el Paseo Marítimo. La zona afectada por obras se localiza en el costado más cercano al mar, entre el aparcamiento de la SMAP o las instalaciones náuticas de Naviera Balear, hasta el torrent de Sant Magí o el cruce con Monsenyor Palmer.
A consecuencia del corte y durante un plazo de dos semanas, los peatones deberán transitar por la acera del lado tierra, accediendo a través de los pasos de peatones situados a ambos extremos de la zona de actuación. La Autoridad Portuaria señala que el carril bici permanecerá operativo y no se verá afectado por la ejecución de estos trabajos.
