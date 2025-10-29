Palma da luz verde a la reforma de la plaza del Mercat y la calle Unió: 4,4 millones de euros y 20 meses de obras

La Junta de Govern ha aprobado este miércoles el proyecto de remodelación, mejora de la accesibilidad, de la movilidad y separación de la red de pluviales en la plaza del Mercat y Calle Unió. Este proyecto cuenta con un presupuesto total de 4.426.701 euros, de los cuales 3,1 millones están financiados con fondos del Impuesto de Turismo Sostenible.

Según ha explicado la teniente de alcalde y regidora de Infraestructuras, Belén Soto, el proyecto abarca una superficie total de 11.560 metros cuadrados, comprendiendo la plaza del Mercat, Calle Unió, plaza Weyler y el tramo de la calle Riera entre la plaza del Mercat y la Rambla. Esta previsto que las obras, que se prolongarán durante unos veinte meses, arranquen en el segundo semestre de 2026.

En lo que respecta a la plaza del Mercat, se elimintaráel carril de circulación interior perimetral y se peatonalizará la plaza con plataforma única; se ampliará el espacio y se renovará el pavimento; y se mejorará la iluminación pública, sustituyendo toda la red y el alumbrado por tecnología LED. La tipología de farolas se decidirá dentro de la Comisión del Centro Histórico, ya que las propuestas inicialmente por el Consistorio no convencen al considerarse demasiado modernas para este entorno.

El diseño de las farolas está por decidir. / Cort

Por otra parte, en calle Unió se ampliarán las aceras y se reducirá la calzada a 6,5 metros, ganando así espacio para los peatones; se implantará una plataforma única en el tramo frente a la plaza; se reordenarán las paradas de autobús, taxis y zonas de carga y descarga; y se sustituirán las farolas obsoletas por tecnología LED.

Además, en cuanto al mobiliario urbano y los elementos singulares de la plaza, el proyecto prevé nuevos bancos jardinera de diseño específico para la plaza; la conservación y recolocación de los bancos de piedra del monumento a Antoni Maura, y la sustitución de todas las papeleras por modelos acordes con el nuevo diseño urbano. La estatua seguirá en el mismo lugar, junto al ficus.

Tampoco se moverá de sitio el quiosco del Alaska. Sí puede ser desplazado, o incluso suprimido, el quiosco de prensa.

Todas estas actuaciones serán también aprovechadas para llevar a cabo la separación de la red de alcantarillado y la red de recogida de aguas pluviales, independizando ambas redes. De esta forma, se mejora la capacidad hidráulica con la renovación de todos los colectores en mal estado.

Emaya será la encargada de ejecutar las actuaciones relacionadas con la sustitución de la red de agua potable, y en cuanto a la red de alcantarillado se sustituirán aquellos colectores obsoletos y se incluirán las actuaciones necesarias para ejecutar la separación de las redes pluviales y fecales.

Reservas de aparcamiento

Y en lo que respecta a cuestiones de movilidad, la velocidad máxima se reduce a 20 kilómetros por hora. Además, el nuevo diseño de la plaza mantendrá las plazas para personas con movilidad reducida, los espacios para carga y descarga, las zonas de recogida selectiva de residuos de Emaya, reservas de aparcamiento para el TSJIB y la Audiencia Provincial, paradas accesibles para los buses de la EMT y paradas de taxi.

"El proyecto de remodelación de la Plaza del Mercat y la calle Unió supone un paso decisivo en la transformación del centro histórico de Palma hacia una ciudad más sostenible, accesible y centrada en las personas. Junto a otros proyectos de gran envergadura como es la reforma de la Plaza Major y su entorno, supondrá la reordenación de esta zona del centro de Palma, consolidando una estrategia municipal que apuesta por una ciudad más habitable, moderna y respetuosa con su patrimonio", ha destacado la regidora.