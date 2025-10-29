Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Destinan 800.000 euros para reformar zonas comunes de 80 pisos

Archivo - Pisos

Archivo - Pisos / EUROPA PRESS - Archivo

EP

Palma

Óscar Fidalgo también anunció ayer que el Ayuntamiento de Palma invertirá poco más de 812.000 euros a la reforma de las zonas comunes de un total de 80 viviendas que pertenecen al Patronato Municipal de la Vivienda. Estas 80 viviendas se dividen en tres bloques ubicados en las barriadas de sa Calatrava (31 viviendas), sa Gerreria (36 viviendas) y El Jonquet y el Puig de Sant Pere (13 viviendas). Estas actuaciones incluirán obras para el refuerzo y el saneamiento estructural de las viviendas, además de la reparación de humedades y la sustitución de carpinterías que estaban en mal estado. También se pintarán las escaleras y zonas comunes en las que se respetarán los colores y tipologías originales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un asentamiento de personas sin techo en el Rafal Nou desespera a los vecinos: 'Si quieres que me vaya búscame un piso
  2. Denunciados siete Minimarkets del Passeig Marítim tras comprobar con detectives que venden alcohol fuera del horario permitido
  3. Palma ante el riesgo invisible: cómo la ciudad se volvió vulnerable a las inundaciones
  4. Menos terraza y piscina: el Hotel Portitxol, primer afectado de la reforma del pequeño puerto de Palma
  5. El desarrollo urbanístico de Son Güells prevé edificios de hasta doce plantas de altura
  6. Otro comercio tradicional cerrará sus puertas en la calle Jaume II de Palma tras el adiós de la mercería Àngela: 'Todo ha cambiado, a peor
  7. Los vecinos rechazan un 'Christmas Market' en sa Feixina: '¿Imaginan escuchar doce horas diarias de villancicos durante 45 días?
  8. Emaya abandona la batalla judicial contra dos trabajadores despedidos por acoso y les pagará casi 400.000 euros

Destinan 800.000 euros para reformar zonas comunes de 80 pisos

Destinan 800.000 euros para reformar zonas comunes de 80 pisos

Cort defiende que el mercado navideño de sa Feixina "respetará siempre el descanso vecinal"

Cort defiende que el mercado navideño de sa Feixina "respetará siempre el descanso vecinal"

Marta Amer, nueva gerente de urbanismo de Cort

Marta Amer, nueva gerente de urbanismo de Cort

Graban a una rata junto a un colegio de Santa Catalina

Graban a una rata junto a un colegio de Santa Catalina

Cort se defiende de las críticas y asegura que actúa contra los Minimarkets del Passeig Marítim que venden alcohol fuera del horario permitido

Cort se defiende de las críticas y asegura que actúa contra los Minimarkets del Passeig Marítim que venden alcohol fuera del horario permitido

El Supremo confirma la condena a la exconcejal Jhardi por perjudicar al Grupo Cursach

El Supremo confirma la condena a la exconcejal Jhardi por perjudicar al Grupo Cursach

Un llonguet en el Plata con Miquel Aguiló, propietario de la mercería Àngela, la tienda más antigua de Palma: «Los extranjeros no compran; miran, entran y se van sin saludar»

Un llonguet en el Plata con Miquel Aguiló, propietario de la mercería Àngela, la tienda más antigua de Palma: «Los extranjeros no compran; miran, entran y se van sin saludar»

Miquel Aguiló, ante el cierre de la mercería Ca Donya Àngela, la tienda más antigua de Palma: «Estoy enfadado y quiero jubilarme»

Miquel Aguiló, ante el cierre de la mercería Ca Donya Àngela, la tienda más antigua de Palma: «Estoy enfadado y quiero jubilarme»
Tracking Pixel Contents