Destinan 800.000 euros para reformar zonas comunes de 80 pisos
Palma
Óscar Fidalgo también anunció ayer que el Ayuntamiento de Palma invertirá poco más de 812.000 euros a la reforma de las zonas comunes de un total de 80 viviendas que pertenecen al Patronato Municipal de la Vivienda. Estas 80 viviendas se dividen en tres bloques ubicados en las barriadas de sa Calatrava (31 viviendas), sa Gerreria (36 viviendas) y El Jonquet y el Puig de Sant Pere (13 viviendas). Estas actuaciones incluirán obras para el refuerzo y el saneamiento estructural de las viviendas, además de la reparación de humedades y la sustitución de carpinterías que estaban en mal estado. También se pintarán las escaleras y zonas comunes en las que se respetarán los colores y tipologías originales.
