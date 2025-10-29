Cort defiende que el mercado navideño de sa Feixina "respetará siempre el descanso vecinal"

El Ayuntamiento de Palma defendió ayer que el mercado navideño de sa Feixina "respetará siempre el descanso vecinal". Y manifestó que el horario, que está por concretar, "se establecerá de forma que garantice el equilibrio entre la celebración de este evento y la tranquilidad de los residentes". De este modo el Consistorio se defendió de las críticas de la asociación Barri Cívic de Santa Catalina y es Jonquet, que lamentó la celebración de un evento "ambicioso, masivo y de larga duración" que tendrá "una fuerte repercusión" en la vida diaria de los vecinos.

En este sentido, el Consistorio señaló que "velará en todo momento para evitar cualquier tipo de molestia, ya sea por ruido u otras causas que puedan alterar la convivencia, priorizando siempre el descanso vecinal".

Cort justificó la oportunidad de este nuevo mercado navideño, que se celebrará entre el 21 de noviembre y el 7 de enero. "Tiene como objetivo dinamizar la ciudad" durante las fiestas y "ofrecer a la ciudadanía un nuevo espacio en el que poder disfrutar del ambiente navideño, fomentando además el consumo del producto local y de proximidad", destacó.

Este mercadillo navideño está organizado por el Ayuntamiento en colaboración con las patronales del comercio local Afedeco y Pimeco en el marco de la campaña navideña "Palma, tot un centre de diversió".

"No se trata de ningún mercado alemán, sino de una iniciativa mallorquina", afirma Afedeco en referencia a algunas informaciones aparecidas. Esta patronal señala que contará con 61 casetas de empresas "que llevan años desarrollando su actividad en la isla, pagando impuestos, generando puestos de trabajo y contribuyendo al tejido económico y social de la ciudad".

"Uno de los atractivos navideños del sur de Europa"

Indica que incluirá también productos de artesanos locales y el objetivo es "dinamizar el centro de la ciudad durante la Navidad y convertir Palma en uno de los atractivos navideños del sur de Europa".

La campaña "Palma, tot un centre de diversió" contrará con 38 atracciones distribuidas por diversas plazas de Palma. Además de 61 casetas en sa Feixina, abiertas de lunes a jueves y tres trenes navideños (dos en la plaza de la Reina y uno en Antoni Maura).

Las atracciones se repartirán por las plazas del Mercat, de l'Olivar, Santa Pagesa, París, plaza Major, Vía Roma, plaza Miquel Dolç, parque Wifi, las Columnas, aparcamiento SFM de Eusebi Estada, plaza de Santa Catalina, plaza Fleming, plaza Madrid y sa Feixina.