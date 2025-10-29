Cort ampliará el aparcamiento de Eusebi Estada en altura y vuelve a prometer la extensión de la ORA sin detallar fechas ni calles

El consejo de administración de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Proyectos (SMAP) ha aprobado este miércoles un presupuesto de 20.250.466 euros para 2026 que incluye la ampliación en altura del aparcamiento de Eusebi Estada, la creación de uno nuevo en Les Meravelles y la cuarta fase de expansión de BiciPalma al Passeig Marítim y a Platja de Palma. También contempla la prometida ampliación de la ORA, aunque sin detallar fechas ni calles.

El Ayuntamiento de Palma ha informado de que estas cuentas suponen un aumento del 5,35% en comparación con el ejercicio anterior. El gasto previsto para el próximo año asciende a 20.247.304,70 euros, dejando un saldo positivo de 3.162,09 euros.

Habrá una inversión significativa de 12.774.080 euros destinada principalmente a la construcción de nuevos aparcamientos y a la ampliación y renovación de los existentes. Entre los proyectos más destacados se encuentra la construcción del aparcamiento en superficie de la Platja de Palma, en la zona de Les Meravelles, así como la ampliación del aparcamiento en Eusebi Estada, que crecerá en altura.

Asimismo, se prevé la redacción de los proyectos de ampliación de los aparcamientos de Via Roma y Santa Pagesa, todo ello con un presupuesto total de 3.125.740,82 euros.

También se contemplan intervenciones para remodelar y mejorar la accesibilidad en aparcamientos ya existentes, como los de Comtat del Rosselló y Avenidas, así como la mejora de los aparcamientos de plaza Major, Antoni Maura y calle Manacor.

Paralelamente, la SMAP continuará avanzando en el Plan de Aparcamientos mediante la contratación de una consultoría encargada de redactar los informes, estudios y pliegos necesarios para su posterior licitación.

Los presupuestos también incluyen la ampliación de la zona ORA "para lo que las cuentas contemplan la renovación y mejora del equipamiento técnico con nuevos expendedores automáticos, cámaras de lectura de matrículas VisualCar y software actualizado de gestión de denuncias".

En todo caso, no se han fijado fechas para una intervención que debería haber empezado el último trimestre de 2024 y que después se pospuso hasta finales de este 2025 argumentando problemas tecnológicos. Finalmente habrá que esperar hasta 2026.

Por otro lado, se desarrollará la cuarta fase de ampliación de BiciPalma, que consistirá en la instalación de 23 nuevas estaciones y la adquisición de 230 bicicletas eléctricas, ampliando así el servicio a la Platja de Palma y el Paseo Marítimo.

"Como novedad, para garantizar la disponibilidad del servicio a primera hora del día, se reforzará el personal nocturno encargado de redistribuir las bicicletas y atender las zonas con mayor demanda", ha informado el Consistorio.

Por último, el presupuesto destina una partida de 398.600 euros para mejorar la seguridad en los aparcamientos, con el objetivo de prevenir riesgos asociados al estacionamiento de vehículos eléctricos.

Més per Palma: "Apuestan por el colapso de la ciudad"

Més per Palma ha votado contra estos presupuestos que considera fruto del "fracaso absoluto de la gestión del PP en la SMAP" porque "no han ejecutado el 82% de las inversiones previstas para el 2025".

El regidor Miquel Àngel Contreras ha criticado que estas cuentas "apuestan por el colapso de la ciudad" porque prevén la ampliación aparcamientos céntricos como los de Vía Roma y Eusebi Estada. "Es una política nefasta para la movilidad de Palma porque quieren llevar todavía más coches al centro en lugar de mejorar el acceso con transporte público", ha indicado el concejal de Més per Palma.

Del mismo modo, ha lamentado que el crecimiento en altura del aparcamiento de Eusebi Estada "implicará un impacto visual en el Parc de ses Estacions y costará cuatro millones de euros a los palmesanos" pese a que "los aparcamientos de los alrededores no están llenos".

Contreras también ha criticado que el PP apuesta para hacer nuevos aparcamientos en Médico Josep Darder, plaza Progrés y plaza de la Mediterrànea a través de concesión privada. "Esto quiere decir que no serán para los vecinos mientras que los beneficios sí que irán a las empresas", ha subrayado.

También ha destacado que la ampliación de la ORA que debía haber empezado en 2024 "está en el aire y continúa sin tener unos plazos claros el 2026". Y ha puesto de manifiesto que "la ampliación de BiciPalma será solo para los turistas, no para los ciudadanos" porque "solo llegará a la primera línea de s'Arenal".

Por su parte, el socialista Xisco Dalmau ha puesto en duda que vaya a hacerse la ampliación de la ORA porque la cuentas no prevén un aumento de ingresos por este concepto. Del mismo modo, ha criticado "el impacto" que supondrá el crecimiento en altura del aparcamiento de Eusebi Estada.