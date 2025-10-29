Los comerciantes de la plaza del Mercat piden la suspensión de la reforma: "Las obras serán una masacre para nosotros"

Los comerciantes de la plaza del Mercat, la calle Unió y la plaza Weyler reclaman al Ayuntamiento de Palma que paralice la proyectada reforma de este enclave porque, consideran, las obras "serán absolutamente incompatible con la supervivencia" de sus negocios. Estos empresarios están recogiendo adhesiones a un documento que entregarán al alcalde Jaime Martínez en el que solicitan "la suspensión inmediata de la remodelación hasta que se realice un proceso de información y consulta real con los comerciantes y restauradores afectados".

Este miércoles la Junta de Govern ha aprobado el proyecto de remodelación de la plaza del Mercat y su entorno. La regidora de Infraestructuras, Belén Soto, ha señalado que las obras arrancarán en el segundo semestre de 2026 y se prolongarán durante unos veinte meses.

Los empresarios de la zona consideran que esta estimación se queda corta teniendo en cuenta el alcance de la futura intervención. "En la práctica podría suponer una afectación prolongada de entre dos años y medio y tres años, con la plaza ocupada por maquinaria, vallas, cortes de tráfico, polvo, ruido y accesos restringidos, condiciones totalmente incompatibles con el normal funcionamiento de nuestras actividades", señalan.

"No estamos ante una simple intervención de mantenimiento o reparación de pavimentos —como inicialmente se pensaba— sino ante una obra de gran envergadura, con un impacto económico devastador sobre el tejido comercial y hostelero de la zona. Debe recordarse que muchos de los establecimientos firmantes aún arrastran las consecuencias de la crisis derivada de la pandemia de la COVID-19, con pérdidas acumuladas, endeudamiento y una recuperación todavía incompleta. Durante aquel periodo se produjeron cierres temporales, ERTEs y reducciones drásticas de facturación, por lo que una nueva paralización prolongada de la actividad sería insostenible", argumentan estos comerciantres.

"Van a levantarlo todo"

Los impulsores de esta recogida de formas describen un panorama de obras desde el Teatre Principal hasta el Bar Bosch, "lo que significa que tendremos obras constantes, maquinaria, taladros y cortes de acceso durante años". Y señalan que "van a levantarlo todo: saneamiento, acometidas, fecales y pluviales".

Consideran que estos trabajos serán "una auténtica masacre para nuestros comercios, bares y restaurantes" y hacen un llamamiento a la unidad: "Si esto sale adelante tal como está planteado, será el fin del corazón comercial de Palma, por lo menos para nosotros".