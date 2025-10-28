Los vecinos rechazan un 'Christmas Market' en sa Feixina: "¿Imaginan escuchar doce horas diarias de villancicos durante 45 días?"

Los residentes de Santa Catalina y es Jonquet han expresado su oposición al nuevo 'Christmas Market in Palma' que el Ayuntamiento prevé autorizar en el parque de la Feixina. La asociación Barri Cívic critica un evento "ambicioso, masivo y de larga duración" que tendrá "una fuerte repercusión" en la vida diaria del vecindario, todavía afectado por "la neofesta de la Mare de Déu de la Salut".

El nuevo mercado navideño se prolongará entre el 21 de noviembre y el 6 de enero e implicará "entre 10 y 12 horas diarias de música durante 45 días". Es decir, "unas 520 horas" de música. "¿Se imaginan tener que escuchar doce horas diarias de villancicos durante 45 días seguidos? ¡No habrá quien lo aguante!", lamentan los vecinos.

Asimismo, Barri Cívic sostiene que el formato importado de otros países "desplaza a los mercados y tradiciones propios" y considera "incompatible" una actividad de estas características con un barrio residencial. Reclaman que, de celebrarse, se traslade a espacios más adecuados, como recintos feriales u otras zonas no rodeadas de viviendas.

Piden al Ayuntamiento un cambio de ubicación

Los residentes insisten en que el barrio lleva años pidiendo "respeto y civismo", y advierten de que la campaña navideña ya concentra un aumento de molestias por el ocio nocturno. Por ello, piden al Ayuntamiento de Palma que reconsidere la ubicación y el diseño del mercado navideño para "evitar una nueva agresión" a la calidad de vida en Santa Catalina y es Jonquet.