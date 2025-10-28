Serveis Funeraris Municipals presenta un presupuesto de 11,1 millones

El Consejo de Administración de la Empresa Funeraria Municipal (EFM) aprobó ayer el anteproyecto de presupuestos para el ejercicio 2026, que asciende a algo más de 11,1 millones de euros, lo que supone un incremento del 1,9% en comparación con 2024. Estas nuevas cuentas pretenden reforzar el compromiso de la EFM con la «mejora continua» de las condiciones de trabajo del personal, de los importantes servicios que se prestan y de las instalaciones, al priorizar la accesibilidad, el mantenimiento de los espacios y la atención al duelo, según explicó ayer el Ayuntamiento de Palma en un comunicado.

Entre las principales inversiones previstas para 2026 destacan la rehabilitación y mejora de la accesibilidad en los sectores 3 y 4 del Cementerio de Palma, con una partida de más de 330.000 euros, así como mejoras en las instalaciones del Tanatorio de Son Valentí -400.000 euros- y en las zonas de protección contra incendios del tanatorio de Bon Sosec -180.000 euros-. Asimismo, la EFM invertirá casi 60.000 euros en la reparación de cubiertas y fachadas y 45.000 euros en un nuevo proyecto de señalización de los cementerios municipales.