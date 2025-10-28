Marta Amer, nueva gerente de urbanismo de Cort

El teniente de alcalde y regidor de Urbanismo, Vivienda y Proyectos Estratégicos, Óscar Fidalgo, ha comunicado tras la reunión de este martes de la Gerencia de Urbanismo y la Comisión de Centro Histórico los cambios que se producen en la Gerencia de Urbanismo tras la decisión del actual gerente, Bartomeu Abad, de dejar el cargo por motivos personales a partir del 31 de octubre. La nueva persona que estará al frente del departamento será la actual directora general de Proyectos Estratégicos del Ayuntamiento, Marta Amer.

El teniente de alcalde ha agradecido la labor y dedicación de Abad durante todo este tiempo en el que ha impulsado proyectos relevantes para la ciudad, como la puesta en marcha del Plan de Choque de Vivienda, la tramitación de los primeros Proyectos Residenciales Estratégicos en aplicación de la normativa autonómica o el importante trabajo realizado en materia de modernización y agilización administrativa en el área.

También ha felicitado y trasladado su enhorabuena a Amer por asumir el cargo, que "garantiza la continuidad del trabajo desarrollado hasta ahora" y supone una apuesta por "el talento interno, la gestión rigurosa y cercana, y los resultados visibles en vivienda, licencias y regeneración urbana".

Cabe recordar que Amer es diplomada en Ciencias Empresariales y posee una amplia experiencia en gestión organizativa y de recursos humanos en la administración local, ya que ha desarrollado su carrera como directora general de Proyectos Estratégicos, al liderar procesos de planificación, optimización interna y coordinación transversal. De hecho, Fidalgo ha indicado que pronto se anunciará el nuevo encargado del área que abandona Amer.

800.000 euros para reformar las zonas comunes de 80 viviendas

Fidalgo también ha anunciado que el Ayuntamiento de Palma invertirá poco más de 812.000 euros a la reforma de las zonas comunes de un total de 80 viviendas que pertenecen al Patronato Municipal de la Vivienda.

Estas 80 viviendas se dividen en tres bloques ubicados en las barriadas de sa Calatrava --31 viviendas--, sa Gerreria --36 viviendas-- y El Jonquet y el Puig de Sant Pere --13 viviendas--.

Estas actuaciones incluirán obras para el refuerzo y el saneamiento estructural de las viviendas, además de la reparación de humedades y la sustitución de carpinterías que estaban en mal estado. También se pintarán las escaleras y zonas comunes en las que se respetarán los colores y tipologías originales.

Fidalgo ha reivindicado el "compromiso" de Cort con la vivienda pública, dado que alguno de los edificios no habían pasado la inspección técnica de edificios por encontrarse en un estado de conservación que no lo permitía.

Restauración de la reja del Mirador de la Seu

Por otro lado, la Comisión de Centro Histórico ha dado luz verde a la restauración de la reja y el mural del pórtico perimetral del mirador de la Seu, para lo que se destinarán casi 100.000 euros.

El representante local ha especificado que este elemento es el que da a la parte del mar y es de "gran valor histórico", puesto que data de los años 1733 y 1734. El motivo es que este cerramiento presenta "cierto estado de corrosión" por la humedad y el aire al que está expuesto.

La restauración se ejecutará de acuerdo con criterios de conservación y restauración patrimonial, con respeto hacia la obra original y con la compatibilidad de los materiales existentes. La iniciativa cuenta ya con el informe preceptivo de la Comisión Insular de Patrimonio, al tratarse de un bien de interés cultural (BIC).

Proyectos de nuevas viviendas, algunas a precio limitado

Asimismo, la Gerencia de Urbanismo ha aprobado nuevas licencias para el uso o la construcción de nuevas viviendas, entre ellas un edificio de nueve viviendas --cinco a precio libre y cuatro limitado--.

Otras licencias que se han autorizado es el cambio de uso para, mediante la reforma y ampliación de oficinas en Son Canals --una vivienda--, Coll d'en Rabassa --dos viviendas-- y en El Arenal --dos viviendas--.

También se ha otorgado un licencia de modificación para la construcción de un bloque de 64 viviendas en Son Güells --26 a precio tasado y 38 de vivienda libre--.