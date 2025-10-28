Graban a una rata junto al colegio Virgen del Carmen de Santa Catalina

La presencia de una rata en la calle Murillo ha causado una mezcla de sorpresa y preocupación este martes por la mañana. El animal ha sido grabado por una ciudadana merodeando junto al colegio Virgen del Carmen, a la altura del número 48 de esta vía, en el barrio de Santa Catalina.

La irrupción del animal ha provocado repulsión entre los peatones que pasaban por allí, además de inquietud por encontrarse tan cerca de un centro educativo y coincidiendo además con la hora en la que la mayoría de los alumnos entraban en clase.