Flores para Aurora: vecinos del Molinar se organizan para depositar un ramo cada semana en el busto de la luchadora antifranquista

Flores frescas para Aurora Picornell todo el año. Una iniciativa vecinal busca reclutar a medio centenar de ciudadanos para que se comprometan a depositar un ramo todos los sábados en el busto de la luchadora antifascista fusilada por los franquistas en 1937. "Contra cosas feas, cosas bonitas", describe Ajo Monzó, impulsora de esta idea, en referencia a los últimos actos vandálicos dirigidos contra la estatua que recuerda a Picornell en el Born del Molinar.

Se trata de que cada vecino que se comprometa con esta iniciativa deposite flores un sábado determinado. "Ahora somos unas quince personas. La idea es llegar a unas cincuenta para repartirse los sábados y que haya flores durante todo el año", subraya Monzó.

Esta vecina del Molinar ha cogido la idea de Sitges, de donde es originaria. Allí hay más de cuatrocientas personas que se turnan para depositar flores bajo un retrato de Santiago Rusiñol. Están agrupadas en la Associació de Ram de tot l'any y Monzó quiere exportar la iniciativa desde este mismo sábado al mediodía.

De momento está reclutando a personas en un grupo de Whatsap, pero invita a más vecinos (del Molinar y de cualquier barrio de Palma) a través de la cuenta de Instagram Flors per n'Aurora. "Empezaremos este sábado. A lo mejor iré yo sola, pero confío en que tenga continuidad y todas las semanas haya flores", expresa Monzó. La idea es publicar una foto en la misma cuenta después de cada deposición.

"Una mujer inteligente, valiente y coherente"

Considera que puede ser un buen antídoto contra un busto que ha sufrido reiterados ataques, el último de ellos con pintadas de simbología nazi, incluida una esvástica. "Admiro a Aurora porque fue una mujer inteligente, valiente y coherente. Y las flores son algo bonito, no puede molestarle a nadie", manifiesta Monzó.

Las pintadas vandálicas aparecidas la semana pasada en la escultura indignaron a los vecinos del barrio y a la asociación Memòria de Mallorca, que presentó una denuncia ante la fiscal delegada de derechos humanos y memoria democrática de Balears.

Picornell, fusilada por el franquismo en 1937 junto con las también vecinas del Molinar Catalina Flaquer Pascual, sus hijas Antònia y Maria Pascual Flaquer, y Belarmina González Rodríguez, es hoy un icono republicano y feminista.