Denunciados siete Minimarkets del Passeig Marítim tras comprobar con detectives que venden alcohol fuera del horario permitido

Prácticamente todos los Minimarkets del Passeig Marítim venden alcohol fuera del horario autorizado. Así lo ha constatado la asociación de vecinos, que ha denunciado a siete de estos establecimientos al Ayuntamiento de Palma y ha comprobado ilegalidades en otros. Esta entidad ha contratado a detectives para respaldar su denuncia y ha publicado documentos gráficos en sus redes sociales.

"Estamos muy preocupados porque venden alcohol fuera de las horas permitidas. Está prohibido entre las 22:00 y las 08:00 horas, y hemos verificado con detectives privados que prácticamente todos los establecimientos incumplen la normativa", explica Antonio Ruiz, presidente de la asociación de vecinos del Passeig Marítim.

"En agosto verificamos siete locales y los siete incumplieron la normativa. En septiembre hicimos tres controles y los tres vendían alcohol. El 15 de octubre hicimos tres y de nuevo los tres se saltaron la normativa. Y el día 18 inspeccionamos tres locales y en dos nos vendieron alcohol", manifiesta Ruiz.

Críticas a Cort y a la Policía Local de Palma. / DM

Los vecinos tienen en el punto de mira a estos negocios porque fomentan un consumo de alcohol de madrugada, en la calle y por tanto mucho menos controlado que en un local de ocio. Las derivadas son ruido, gritos, peleas e incívicos orinando en los portales.

"La venta de alcohol fuera de horas provoca que sea mas fácil tomarlo en la calle, lo que implica más suciedad, especialmente en los bancos de la parte del mar. Allí los fines de semana se acumulan residuos porque ni siquiera utilizan las papeleras habilitadas en la zona", lamenta Ruiz.

En este sentido, también advierte de que los Kebaps venden productos las 24 horas del día y generan una gran cantidad de residuos en la vía pública.

Los vecinos han explicado su campaña contra la venta de alcohol en los minimarkets en sus perfiles de Instagran y Facebook. "Este verano ya denunciamos la pasividad policial y administrativa ante la venta de alcohol. Y comprobamos que nada ha cambiado: inacción total de Policía y Ayuntamiento", critican en sus publicaciones.

"Afecta directamente a la convivencia y al descanso"

"Cada noche vemos cómo se siguen vendiendo bebidas más allá de las 22:00 horas, incumpliendo la normativa y fomentando el consumo en la vía pública, con el consiguiente aumento de ruidos, peleas y suciedad. Esta situación afecta directamente a la convivencia, al descanso de los vecinos y a la imagen del Passeig Marítim", subraya esta entidad.

"Exigimos que las autoridades competentes tomen conciencia de este problema y actúen con firmeza, obligando al cierre de los minimarkets a partir de las 22:00 horas y sancionando los incumplimientos reiterados. El descanso y la seguridad de los residentes no pueden seguir siendo los grandes olvidados", añaden.

Esta asociación vecinal nació en verano de 2023 y se ha destacado por su beligerancia contra los excesos derivados del ocio nocturno y lo que consideran la "magalufización" del Passeig Marítim. Hace un año ya lograron una condena histórica contra Cort después de que un juzgado lo considerada responsable del ruido generado desde hace años por varios locales de esta parte de Palma.