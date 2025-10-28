Cort se defiende de las críticas y asegura que actúa contra los Minimarkets del Passeig Marítim que venden alcohol fuera del horario permitido

El Ayuntamiento de Palma se ha defendido de las críticas de los vecinos del Passeig Marítim asegurando que sí actúa contra los Minimarkets que venden alcohol fuera del horario permitido. "Durante este mes se han sancionado a tres establecimientos como parte de la labor continua de Cort para garantizar el cumplimiento de la normativa y el descanso vecinal en la zona", ha subrayado el Consistorio este martes en una nota de prensa.

Cort manifiesta que a principios de este mes y tras recibir una denuncia de la asociación de vecinos del Passeig Marítim la Policía Local de Palma llevó a cabo una inspección y como resultado de esta intervención "se levantaron tres actas de infracción a establecimientos que vendían alcohol fuera del horario permitido". El Ayuntamiento indica que dos de estos locales coincidían con los denunciados por la asociación, mientras que el tercero fue identificado de oficio durante la inspección. "Es importante destacar que uno de estos establecimientos ya había sido sancionado previamente en agosto por el mismo motivo", destaca el Consistorio.

A cada uno de estos locales se le ha propuesto una sanción económica de 1.000 euros.

"El Ayuntamiento continuará actuando con firmeza para garantizar el cumplimiento de las ordenanzas municipales y proteger el descanso de los vecinos. En este sentido, la Policía Local lleva a cabo una labor continua de control habiendo incrementado este verano las actuaciones e intervenciones, algunas de ellas en colaboración con la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), para asegurar la convivencia y el cumplimiento de la normativa", señala el Consistorio.

En este sentido, informa de que durante este verano se han levantado un total de 52 actas a diferentes locales del Passeig Marítim por incumplimientos de las ordenanzas municipales, a las que hay que sumar más de 300 actas relacionadas con infracciones de tráfico en los meses de agosto y septiembre, "respondiendo así a las demandas vecinales".

Una infracción grave

Finalmente, Cort recuerda que la nueva ordenanza cívica prohíbe la venta de alcohol entre las 00:00 y las 08:00 horas, considerándola una infracción grave, sancionable con multas de entre 750 y 1.500 euros. También regula el consumo de alcohol en la vía pública cuando altere la convivencia, prohíbe su venta o suministro a menores y establece la obligación de mantener limpios los espacios públicos, evitando el abandono de envases o residuos.

El Ayuntamiento se defiende de este modo de las críticas de la asociación de vecinos del Passeig Marítim, que le acusa de "inacción total" ante la venta de alcohol fuera del horario permitido. Esta entidad ha denunciado a siete Minimarkets por infringir la normativa y ha constatado ilegalidades en prácticamente todos ellos después de haber contratado a detectives privados.