Los vecinos de Gènova critican que Cort vaya a construir un equipamiento deportivo en Es Garrover en lugar del instituto
Advierten de que el cambio de uso decidido por Urbanismo y que se ratificará en el pleno de este jueves no está consensuado con ellos
La asociación de vecinos de Gènova lamenta la decisión del Ayuntamiento de Palma de cerrar la puerta a la construcción de un centro educativo en Es Garrover, en el camí de Gènova a Sant Agustí. El pleno de este jueves aprobará el cambio de calificación de este suelo educativo para que su uso principal sea deportivo.
"Los vecinos queremos un instituto de secundario muy necesario para los jóvenes de Gènova, Cala Major y Sant Agustí. El regidor de Urbanismo [Óscar Fidalgo] dice que este cambio de uso lo ha hablado con la asociación de vecinos, pero es mentira. De hecho, hemos registrado una queja por escrito dirigida a él y al alcalde", indica Santi Menéndez, vicepresidente de la asociación de vecinos de Gènova.
En otro escrito este mes de mayo la asociación expresaba su "total desacuerdo" con un cambio de uso distinto del educativo, y reiteraba al Consistorio que "derive sus esfuerzos en la construcción del IES Ponent "para que pueda ser una realidad a corto plazo además de ser una necesidad histórica y un compromiso por parte de la exalcaldesa Catalina Cirer cuando se permutaron los solares de Es Garroberal y el actualPolideportivo Rudy Fernandez".
"Ahora los jóvenes tienen que ir al instituto a Palma o Calvià"
Los residentes priorizan un centro educativo porque consideran que con el cercano pabellón Rudy Fernández ya tienen cubierta la necesidad de instalaciones deportivas. "Queremos un instituto porque los jóvenes de Gènova ahora tienen que ir a Palma o a Bendinat, que ya es Calviá", señala Meléndez.
La petición de cambiar el uso al suelo de Es Garrover, que ahora es utilizado para hacer tiro con arco o para diferentes actividades de la asociación de vecinos, parte del Institut Municipal d'Esports (IME). Aunque no tienen constancia oficial, los residentes creen que la intención del Consistorio es construir allí una pista de hockey.
