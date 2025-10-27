Un asentamiento de personas sin techo en el Rafal Nou desespera a los vecinos: "Si quieres que me vaya búscame un piso"

La emergencia habitacional ha extendido el sinhogarismo a muchos rincones de Palma. Al abrigo de la vegetación de los parques o debajo de los puentes, los asentamientos florecen por todo el municipio, la mayoría de las veces a distancia de las viviendas. Pero cuando no es así, surgen conflictos.

En el barrio del Rafal Nou la presencia de un grupo de personas sin techo ha agotado la paciencia de los residentes que viven en el entorno del parque Rosa Bueno. La asociación de vecinos ha trasladado quejas de manera reiterada al Ayuntamiento de Palma para que intervenga en un asentamiento instalado en un extremo del parque, bajo un puente del torrente de na Bàrbara.

Dormidos en el parque Rosa Bueno. / DM

«Estamos hartos porque por las noches hacen mucho ruido. Sacan las sillas al parque, se ponen a beber, discuten y a veces se pelean. Es insufrible, sobre todo para los vecinos que viven más cerca del puente», señalan tres residentes del Rafal Nou que prefieren mantener el anonimato «para evitar represalias».

Subrayan que en el edificio más próximo a este asentamiento cuatro vecinos han vendido sus pisos por la difícil coexistencia con estas personas sin techo que los residentes califican de «conflictivas». No es un grupo demasiado numeroso, apenas media docena de personas, pero según reportan los vecinos, «consumen drogas, hacen ruido y orinan y defecan por el parque».

"En Ca l'Ardiaca te roban hasta las chanclas"

Este periódico presenció el pasado martes una disputa entre uno de los habitantes del asentamiento y una vecina. «Si quieres que me vaya búscame un piso. No pienso ir a un centro como Ca l’Ardiaca porque allí te roban hasta las chanclas», espetó este residente ocasional del parque Rosa Bueno.

«Parad de venir aquí a cotillear y dejadnos en paz. Al menos vosotros vivís en pisos», añadió.

Los vecinos son conscientes de que Cort no tiene alternativas habitacionales que ofrecerles, por lo que les piden que se vayan a un parque cercano pero lejos de las viviendas.