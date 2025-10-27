Oposiciones
Más de 1.600 personas se presentan al proceso para las plazas de Calidad Urbana de Emaya
Palma
Más de 1.600 personas se presentaron ayer a la nueva convocatoria para la cobertura de plazas del área de Calidad Urbana de Emaya.
El Ayuntamiento de Palma informó que Emaya convocó el concurso oposición de peón especialista/operario destinado al área de Calidad Urbana, con el objetivo de cubrir hasta 142 plazas fijas y 185 plazas fijas discontinuas. Este concurso generará, al mismo tiempo, una bolsa de trabajo para los próximos tres años. La convocatoria registró una participación destacada, con un total de 1.633 personas inscritas. Ayer se celebró el examen teórico en el edificio Gaspar Melchor de Jovellanos de la UIB.
