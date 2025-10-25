Menos terraza y piscina: el Hotel Portitxol, primer afectado de la reforma del pequeño puerto de Palma

La Autoridad Portuaria de Balears (APB) presentaba a finales de agosto un ambicioso plan de remodelación para el puerto del Portitxol, en Palma, que afrontará una transformación de calado que cambiará por completo su fisonomía. La actuación liberará más de 4.000 metros cuadrados de superficie para uso ciudadano, añadirá 5.500 metros cuadrados de zonas verdes y eliminará las barreras arquitectónicas que hoy dificultan tanto la movilidad como la vista al mar.

Sin embargo, esta intervención también tendrá un fuerte impacto sobre algunos de los elementos que a día de hoy conforman la fotografía de puerto. El Hotel Portitxol será uno de los primeros afectados por la remodelación. Su piscina y su terraza ocupan el lugar de lo que en un futuro será un aparcamiento en superficie para residentes.

APB

Estos dos elementos se encuentran en una parte del hotel levantada sobre suelo de dominio público, un espacio que la APB ha ocupado en su plan de reforma del puerto. Fuentes de la APB señalan que actualmente "se está trabajando para compatibilizar todos los usos" y aseguran que la intención del proyecto es "integrar la infraestructura existente con las necesidades actuales y futuras".

La Autoritat Portuaria y el Hotel Portitxol ya han arrancado las conversaciones para coordinar el proceso de integración. Las mismas fuentes señalan que ambas partes están en "contacto constante", trabajando sobre la propuesta con buena sintonía.

Proyecto de reforma integran del Portitxol Proyecto de reforma integran del Portitxol

El impacto de la reforma

El proyecto afectará de lleno a la configuración del puerto. La escuela de vela del Club Nàutic Portitxol se trasladará al muelle de pescadores, mientras que el varadero y la marina seca se ubicarán en la zona de Troneras. Allí y en sa Roqueta se renovarán infraestructuras, se dotará de servicios básicos y se instalará una estación de combustible para embarcaciones. Además, se optimizará el espejo de agua con nuevos amarres de carácter social.

La remodelación también prevé un rediseño integral del paseo marítimo y de la desembocadura del torrente de na Bàrbara, donde desaparecerá el actual desnivel de cuatro metros entre el muelle y el paseo. El objetivo será crear un frente marítimo continuo y accesible, acompañado de una gran plaza pública frente al mar.

Así será el nuevo Portitxol. / APB

Por último, el plan también contempla un aparcamiento subterráneo, la reordenación del tráfico rodado y la peatonalización de la calle de la Sirena. En paralelo, se habilitará un aparcamiento en superficie para residentes, de forma que se priorice la movilidad vecinal y el tránsito peatonal sobre el vehículo privado.