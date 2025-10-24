Vox impide que el regidor Busquets pague una multa por estacionar su coche oficial en una plaza para discapacitados

Vox Palma impedirá que el regidor de Seguridad Ciudadana, Miquel Busquets, pague una eventual multa por haber estacionado su vehículo oficial en una plaza para personas discapacitadas. El PSOE presentará en el próximo pleno una proposición sobre la "vulneración permanente de los derechos de los peatones" en la ciudad que en uno de sus puntos insta al concejal a abonar 200 euros por "una infracción tipificada en la normativa vigente". Vox ha anticipado su voto en contra durante la comisión de Urbanismo y Medio Ambiente.

Hay que recordar que Busquets asistió a un acto que organizaba la ONCE en un coche de la flota de vehículos oficiales que pertenece al Ayuntamiento de Palma. Mientras participaba en una iniciativa que consistía en realizar un recorrido por la calle Manacor con los ojos tapados y con el uso de un bastón para empatizar con el día a día de una persona invidente, el chófer estacionó el vehículo en un aparcamiento reservado par personas discapacitadas, y permaneció allí por espacio de más de media hora.

En su moción, los socialistas ponen como ejemplo de esa "vulneración de derechos de los peatones" el estacionamiento del coche oficial de Busquets, la defensa pública del alcalde Jaime Martínez diferenciando entre "aparcar" y "estacionar", el uso de una zona peatonal en la plaza de Santa Eulàlia por el vehículo oficial del primer edil y la ocupación del espacio para peatones en el Parc de ses Estacions por parte de vehículos de la Policía Local "poniendo en riesgo" a peatones, ciclistas y usuarios del transporte público.

Apoyo de Vox en otros puntos

En cambio, Vox facilitará que salgan adelante otros tres puntos de la proposición de los socialistas en las que se insta al equipo de gobierno a velar por el cumplimiento de la Ley Accesibilidad Universal de las Illes Balears, a desistir de prácticas que vulneren los derechos de los peatones y de las personas con movilidad reducida y a cumplir de manera estricta con las ordenanzas municipales en esta materia.