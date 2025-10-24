El PP se compromete a "estudiar la posibilidad" de eliminar el carril bici de Blanquerna y buscar una alternativa

El PP ha anticipado este viernes su voto favorable a una proposición de Vox en la que insta al Ayuntamiento de Palma a "estudiar la posibilidad" de eliminar el conflictivo carril bici de la calle Blanquerna y "establecerlo en otra vía pública en la que pueda continuar la ruta de dicho carril". Pero, continúa el texto de la moción, "que la circulación de bicis y patinetes no ocasione peligro para los peatones".

En suma, Vox argumenta que los vecinos de Blanquerna "están preocupados por las continuas situaciones de peligrosidad a las cuales se ven enfrentados todos los días" y reportan "numerosos accidentes entre ciclistas y patinetes con peatones".

La votación ha tenido lugar durante la comisión de Urbanismo y Medio Ambiente en la que el debate se ha aplazado al pleno de la próxima semana. El PSOE, Més per Palma y Podemos han adelantado que rechazarán esta moción porque temen que el área de Movilidad acabe por suprimir el carril bici sin habilitar una alternativa, tal como ha sucedido en la plaza España.

El trazado de la calle Blanquerna es uno de los tres puntos negros de la red de carril bici de Palma identificados en una auditoría encargada por el Consistorio a una consultora externa y que presentó su diagnóstico el pasado mayo. En ese momento el área de Movilidad ya apostó por eliminar el carril bici de este eje peatonal al colisionar con peatones, terrazas y los vehículos que lo cruzan.

Alternativa por la calle 31 de Desembre

La alternativa más viable es desviar el itinerario ciclista por la calle 31 de Desembre, aunque eso implicaría prescindir de un carril de circulación o de aparcamientos.

Los otros dos puntos negros de la red se localizan en el tramo pintado en la estación Intermodal, junto al parque de Ses Estacions, y el entorno de la plaza Verge del Miracle.