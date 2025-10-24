La Policía Local de Palma celebra su Diada destacando el gran apoyo al nuevo Plan de Ordenación: "Queríamos un cambio"

La Policía Local de Palma celebró este viernes su Diada en la plaza Major, en un acto marcado por el orgullo del cuerpo, la entrega de numerosas distinciones y un sentido homenaje a los agentes recientemente fallecidos. La jornada estuvo marcada por un mensaje común en la mayoría de intervenciones: el amplio respaldo obtenido por el nuevo Plan de Ordenación de la Policía Local, sometido esta semana a referéndum entre la plantilla, donde ha recibido el 90% de apoyo.

El jefe de la Policía Local, Guillem Mascaró, fue el primero en intervenir y subrayó la voluntad de renovación interna del cuerpo. “Queríamos un cambio”, afirmó, destacando que el nuevo plan busca una mayor implicación con las demandas ciudadanas. “La mejor manera de predecir un futuro es crearlo”, añadió. Mascaró reconoció que “la dificultad para el cambio es muy grande, pero no más grande que la ilusión y el compromiso para hacerlo”.

A continuación tomó la palabra el concejal de Seguridad Ciudadana, Miquel Busquets, recientemente en el centro de la polémica por haber estacionado su vehículo oficial en una plaza para personas discapacitadas. Busquets elogió la vocación de servicio de los agentes y aseguró que su departamento trabaja para “consolidar las iniciativas del alcalde de Palma”. También agradeció la “valiosa ayuda voluntaria” prestada por la Policía Local en situaciones de emergencia, como la DANA que azotó al País Valenciano hace casi un año.

Tras su intervención, se procedió a la entrega de condecoraciones a agentes, representantes de otros cuerpos de seguridad, instituciones y ciudadanos. Entre los reconocidos hubo también miembros del cuerpo próximos a la jubilación o ya retirados tras tres décadas de servicio.

El acto lo cerró el alcalde de Palma, Jaime Martínez, quien destacó el apoyo obtenido por el nuevo plan y recordó la convocatoria de 170 plazas realizada este año, que se suman a las 50 incorporaciones del inicio de la legislatura y a los 55 agentes que actualmente están en prácticas.

Martínez se refirió además a otras iniciativas impulsadas por el equipo de gobierno, como la creación de nuevas unidades, así como la instalación de puntos de vigilancia fija y la construcción de nuevas comisarías. Entre ellas citó la de Ses Estacions, ya en ejecución, y la proyectada en los antiguos cines Metropolitan, en Pere Garau.

Martínez defendió además la Ordenanza Cívica, aprobada hace cuatro meses, como herramienta para “combatir las conductas incívicas, la falta de respeto o la ocupación indebida del espacio público”.