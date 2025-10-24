Eroski abre otro supermercado de proximidad en el centro de Palma

Eroski ha inaugurado un nuevo supermercado de proximidad en el número 20 de la calle Rei Sanç, en Palma, a pocos metros de Avenidas y la plaza de España. El establecimiento dispone de 835 metros cuadrados de sala de ventas y ha supuesto la creación de 20 puestos de trabajo.

La nueva tienda otorga un gran protagonismo a los productos frescos y a las referencias locales. «Esta nueva tienda que abrimos en el centro de Palma se nutrirá de una amplia representación de producto balear. No solo es una de nuestras señas de identidad como organización, sino que supone un importante atractivo para nuestros clientes», señala Alfredo Herráez, director de Eroski en Balears.