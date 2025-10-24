Emaya abandona la batalla judicial contra dos trabajadores despedidos por acoso y les pagará casi 400.000 euros

Los dos trabajadores de Emaya despedidos por presuntamente acosar a otros compañeros se repartirán casi 400.000 euros. La empresa pública ha cerrado un acuerdo con ambos empleados, que militaban en un sindicato cercano a Vox, para indemnizarles pese a que todavía no se habían agotado todas las instancias judiciales.

El gerente de Emaya, Lorenzo Morey, ha comparecido este viernes ante la comisión de Urbanismo y Medio Ambiente previa al pleno a petición del PSOE, Més per Palma y Podemos para explicar "los acuerdos extrajudiciales suscritos" con los trabajadores, la razón por la que no se informó de ellos en el consejo de administración de la empresa pública o por qué ha abandonado la defensa legal de los empleados presuntamente víctimas de acoso.

Morey ha justificado esta decisión en las malas perspectivas judiciales de este caso para la empresa. "Todas las resoluciones emitidas hasta la fecha han sido desfavorables", ha manifestado el gerente. "Se han perdido la mayoría de procesos penales y laborales, así que se trataba de acotar el posible perjuicio económico a una cifra concreta. Porque si no, podría haberse multiplicado por dos", ha añadido sobre unos procedimientos que podrían haber llegado al Supremo "elevando la cifra de las indemnizaciones".

Asimismo, ha rechazado las acusaciones de la izquierda de haber actuado bajo presiones de Vox.

Tanto Morey como posteriormente el Ayuntamiento de Palma han negado que se tratara de acuerdos extrajudiciales. "Se trata de acuerdos transaccionales de extinción contractual debidamente homologados por los órganos jurisdiccionales competentes". Asimismo, el Consistorio ha justificado que la empresa municipal "ha buscado tomar las decisiones más adecuadas y que supusieran el menor perjuicio económico, reduciendo la litigiosidad y buscando la paz social".

Acerca de la cuestión sobre si se había informado previamente de las decisiones al consejo de administración de Emaya, Morey ha manifestado que este órgano "tiene delegadas en su estructura de poderes amplias facultades y competencias en la dirección", entre las que se incluye zanjar toda clase de expedientes y procedimientos judiciales.

Críticas de la izquierda: "Han entregado las llaves de Emaya a Vox"

La izquierda ha sido muy crítica con estos acuerdos. "Lo que hace el PP es entregar las llaves de Emaya a Vox. Nos parece inaceptable que estos acuerdos se hayan tomado sin pasar por el consejo de administración", ha introducido el portavoz del PSOE, Xisco Ducrós, antes de la comparecencia de Morey.

"Explique también por qué han desatendido la defensa jurídica de los trabajadores acosados y qué instrucciones ha recibido el gerente del regidor [Llorenç Baiuzá] o del alcalde para cambiar de criterio", ha señalado Ducrós en alusión a que hasta hace unos meses el posicionamiento público de Emaya era el de continuar dando la batalla judicial hasta agotar todas las instancias.

Por su parte Neus Truyol, portavoz de Més per Palma, ha lamentado que "en los últimos diez años se había hecho un trabajo ingente para erradicar prácticas clientelares y enchufismo de Emaya". Ahora, ha criticado la regidora, "el PP ha roto esta dinámica por presiones de Vox de manera radical y oscura", ha dicho en referencia a las "indemnizaciones estratosféricas pactadas".

Finalmente Lucía Muñoz, portavoz de Podemos, ha acusado al PP de "utilizar una empresa pública para satisfacer intereses partidistas". Y ha exigido a Morey que "concrete las presiones que ha recibido para cambiar de criterio, tanto las privadas como las públicas".