La Defensora advierte de que unas 800 terrazas de Palma están sin pintar para delimitar el espacio que ocupan

La Defensora de la Ciudadanía de Palma, Anna Moilanen, advierte de que hay unas 800 terrazas en Palma que no están delimitadas con pintura, lo que dificulta controlar si su ocupación de la vía pública se ajusta a la normativa. Se trata de una cifra muy significativa teniendo en cuenta que ha contabilizado entre 1.600 y 1.800 terrazas en todo el municipio.

Moilanen ha reclamado al Ayuntamiento de Palma "una mayor coordinación" entre las diferentes áreas municipales y que intervengan para delimitar con pintura estos espacios. La Defensora ha señalado que esta carencia se produce en las terrazas que solicitan la licencia de ocupación por primera vez.

El PP, por su parte, argumenta que, aunque no se esté pintando, al menos una parte de las nuevas terrazas se está delimitando con elementos fijos en el suelo, especialmente en el nuevo Paseo Marítimo.

La Defensora ha lanzado esta reivindicación durante la comisión del pleno de Sugerencias y Reclamaciones celebrada este viernes en la que ha expuesto diversas quejas ciudadanas relacionadas con las terrazas. La mayoría por ruido o por un exceso de ocupación de la vía pública que obstaculiza el tránsito de los peatones.

Las infracciones salen baratas

Asimismo, Moilanen ha recordado que los locales deben retirar mesas y sillas a la hora del cierre, y que no pueden exhibir publicidad (salvo la del propio establecimiento).

La Defensora de la Ciudadanía también ha puesto de manifiesto que las sanciones para los infractores son muy bajas. En este sentido, ha señalado que el exceso de ocupación solo está multado con 100 euros (50 por pronto pago) y que el hecho de no tener licencia solo se castiga con 750 euros (la mitad por pronto pago). "Que cada uno saque sus conclusiones", ha subrayado Moilanen.

"La mayoría de las terrazas cumplen, pero algo pasa cuando el número de quejas ciudadanas es muchísimo mayor que el de actas y sanciones", ha zanjado.