Consulta las calles cortadas y los desvíos de autobuses previstos en Palma por la carrera contra el cáncer
EP
La carrera 'Mallorca en marcha contra el cáncer' provocará cortes de tráfico y desvíos de los autobuses de la EMT este domingo en Palma.
Según ha informado el Ayuntamiento, la Policía Local y la EMT pondrán en marcha un dispositivo especial con motivo de la carrera, organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).
La actividad discurrirá, en este orden, por las vías Antoni Maura, Born, Unió, plaza del Mercat, Costa de sa Pols, Sant Miquel, Rubí, Sindicat, Velázquez, Josep Tous i Ferrer, Mare de Déu de la Salut, Sant Miquel, Oms, Rambla, Riera, plaza del Mercat, Unió, Jaume III, Born, plaza de la Reina y Antoni Maura.
Así, este sábado a partir de las 14.00 horas quedarán ya anuladas las paradas de taxis y la del bus turístico ubicadas en la calle Antoni Maura.
Este domingo, 26 de octubre, a partir de las 06.00 horas se cerrará al tráfico Antoni Maura en ambos sentidos, entre la plaza de la Reina y el paseo Marítimo. Entre las 08.00 y las 14.00 horas permanecerá cerrado vía Roma desde Avenidas y Jaume III (dirección Joan Carles I) hasta la altura de la calle Protectora. La reapertura de Antoni Maura está prevista a las 18.00 horas.
Desvíos de la EMT
La EMT modificará temporalmente el recorrido de varias líneas entre las 05.00 y las 18.00 horas del domingo, aproximadamente.
Al detalle, las líneas afectadas son la L3 (Pont d'Inca - Joan Carles I), L4 (Ses Illetes - Nou Llevant), L7 (Son Gotleu - Son Serra - Sa Vileta/Son Vida), L20 (Portopí - Son Espases), L25 (s'Arenal - Plaza Reina/Catedral) y L35 (Aquarium - Plaza Reina/Catedral). Estas dos últimas líneas finalizarán su recorrido en la parada de Instituts (número 205).
Durante el tiempo que duren los cortes de tráfico quedarán anuladas las paradas 7, 50, 52, 53, 54, 104, 105, 106, 107, 108, 453, 985, 986 y 1048.
Además, la estación de BiciPalma situada en Joan Carles I permanecerá cerrada.
El Ayuntamiento recomienda consultar los avisos actualizados en la web de la EMT, en su aplicación móvil y en las paradas afectadas.
