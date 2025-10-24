Alarma vecinal en Son Güells por la construcción de edificios de hasta doce plantas: "¿Por qué no lo hacen en Son Vida?"

Las asociaciones vecinales de los barrios que rodean el futuro desarrollo urbanístico de Son Güells se han puesto en guardia contra un proyecto que sumará 3.096 viviendas y edificios de hasta doce alturas. En el Rafal Nou, Rafal Vell-Vivero y Son Gibert contemplan con preocupación lo que coinciden en calificar como "una barbaridad".

Las futuras viviendas se construirán en un solar ubicado entre el Camí Salard, la calle Binimar y el torrente de na Bàrbara. Según el estudio preliminar presentado por la promotora Jaime Bibiloni al Ayuntamiento de Palma se levantarán 1.588 viviendas con algún tipo de protección (de precio limitado y públicas) y otras 1.508 de precio libre. Esta última categoría incluirá los edificios más altos: planta baja más once alturas.

"Hace años que estaba previsto construir allí y nos parecía bien porque la mayoría de los pisos iban a ser sociales. Pero esto es un pelotazo en toda regla. No estamos en contra de que se hagan viviendas porque hacen falta, pero sí nos parece muy mal que construyan pisos de 70 metros a 400.000 euros. ¿Quiénes los van a poder comprar? Estamos muy preocupados, y eso que todavía no sabemos ni una milésima parte de lo que van a hacer", manifiesta Isabel Romero, vicepresidenta del Col·lectiu Embat.

Solar de Son Güells desde el Camí Salard. / Guillem Bosch

"Yo vivo en Son Gibert, fuimos muchos los que hace años vinimos a vivir a las 800 viviendas del IBAVI. Lo hicimos todos a la vez, los primeros años fueron difíciles por el bus, las cartillas sanitarias... Imagine lo que puede ser esto ahora con una macrourbanización", subraya Romero, al tiempo que se pregunta "por qué no lo hacen en Son Vida".

Urbanismo ya tiene sobre la mesa este Proyecto Residencial Estratégico (PRE) y la promotora tiene listo un avance de proyecto que contempla la construcción de inmuebles de una altura considerable aprovechando que el decreto del Govern le permite un incremento de un 45% de la edificabilidad con respecto a lo que fijaba el Plan General de 2023.

"Quieren que esto sea como Manhattan"

"Van a duplicar las alturas de los edificios más altos que tenemos en el barrio", advierte Trini Gutiérrez, presidenta de la asociación de vecinos del Rafal Nou. "Es una barbaridad, espero que rectifiquen este despropósito. Habrá muchos problemas de movilidad, nos vamos a llevar la peor parte de esta urbanización pero los vecinos de aquí no vamos a poder a comprarnos ni un piso porque serán carísimos", lamenta.

Rafel García, de la asociación de vecinos del Rafal Vell-Vivero, se expresa en la misma línea: "Es un disparate, quieren que esto sea como Manhattan. Sabemos que la gente necesita viviendas y estamos a favor, pero no así. ¿Qué pasará con la movilidad? ¿Y las zonas verdes o el suministro de agua para los nuevos vecinos?", se pregunta.

Representantes vecinales de estos barrios se citarán la semana que viene con el regidor de Urbanismo, Óscar Fidalgo, para trasladarle su preocupación.

Críticas de la izquierda: "Van a duplicar las alturas del Rafal"

La oposición de izquierdas en Cort también advierte contra el PRE de Son Güells y los que están por venir con el aval para edificar un 45% más. "Demuestra lo que los socialistas veníamos denunciando: se crearán murallas de viviendas alrededor de barrios como el Rafal, Vivero o Son Ferriol. Las doce alturas previstas suponen duplicar las alturas del Rafal y Vivero (seis alturas – planta baja más cinco alturas) y triplicar las de los bloques que ya existen en Son Güells (cuatro alturas – planta baja más tres alturas). Es una barbaridad", indican desde el PSOE.

"Además, se reduce en un 36% las zonas verdes porque se mantienen los mismos metros cuadrados (110.000m2) que en el Plan General de 2023 sin tener en cuenta que, el proyecto, suma 2.000 habitantes más. Se pierden 40.000 m2 de zonas verdes, es más de un parc de ses Estacions", estiman los socialistas, que también apuntan contra el precio de los futuros inmuebles.

"Como se ha demostrado, los alquileres de precio limitado son ilimitados porque van de los 1.000 euros a los 1.600 euros al mes. Y, los de venta, son un 30% más caros. Es decir, serán viviendas para unos pocos", critican.

En Més per Palma se expresan en la misma línea. "Estamos ante una operación especulativa. Viviendas más caras, con bloques de pisos enormes y con menos zonas verdes. Con el Plan General, en Son Güells había 73 m2 por habitante; ahora habrá sólo 22. Todo en favor de los promotores. Palma no merece esta estafa. Mientras los vecinos no llegan a fin de más, el PP se ríe de la gente. El alcalde vende el futuro de las familias de Palma al mayor postor", lamentan.

"Únicamente con este proyecto, los promotores tendrán más de 160 millones de beneficios extraordinarios. Es el negocio del siglo", añaden en Més per Palma.