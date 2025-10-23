Los vecinos del Coll d’en Rabassa exigen participación en el proyecto de recuperación de Es Carnatge

La asociación de vecinos del Coll d’en Rabassa ha expresado su "profunda preocupación" por la "ausencia de transparencia y de participación ciudadana" en el proyecto de recuperación ambiental de Es Carnatge, aprobado recientemente por el Ayuntamiento de Palma. El colectivo reclama que el proceso incorpore el punto de vista de los vecinos.

Es Carnatge, único tramo no urbanizado del litoral de Palma y declarado Área Natural de Especial Interés (ANEI) en 1991, "presenta un estado de degradación progresiva" por la falta de mantenimiento y vigilancia institucional y por usos incívicos, advierte la entidad. Entre los valores que están en riesgo figuran endemismos de flora y fauna y "el yacimiento cuaternario más importante del Mediterráneo occidental", con una antigüedad estimada entre 25.000 y 200.000 años.

"No puede ser unilateral"

La asociación recuerda que en 2016 impulsó, a través de los presupuestos participativos, un proyecto dotado con 300.000 euros que permitió una limpieza parcial del paraje, con la retirada de más de 1.800 toneladas de escombros. Por ello, sostiene que la recuperación, mejora y preservación de Es Carnatge "no puede ser una decisión unilateral", sino un proceso participativo.