Trabajadores de la Playa de Palma denuncian "bloqueo e incertidumbre" después de tres años sin pliegos
El comité de empresa de la concesionaria Mar de Mallorca reclama al Ayuntamiento que saque ya una nueva licitación "para garantizar la continuidad del servicio y de los empleos"
El Comité de Empresa de Mar de Mallorca denuncia una "grave situación de bloqueo" por la ausencia de los pliegos para la concesión del servicio de la Playa de Palma estos últimos tres años. La parálisis, sostienen, mantiene en vilo a la plantilla y a sus familias.
Los representantes de los trabajadores de Mar de Mallorca acusan al Consistorio de "parálisis administrativa" al no haber publicado aún los pliegos que deben regir la concesión. Según el comité, esta falta de definición ha generado "ansiedad, nerviosismo e incertidumbre" entre los trabajadores, que temen por la continuidad de sus puestos.
"No saber qué va a pasar con nuestro trabajo después de tanto tiempo es una carga emocional enorme", trasladan desde la representación sindical, que advierte de un impacto directo en la estabilidad económica y personal de las familias afectadas.
El comité añade que la indefinición ha obligado a parte de la plantilla a realizar desembolsos económicos para interponer demandas, un gasto que "muchas familias no pueden asumir" y que se suma al "desgaste emocional y laboral" acumulado.
Las playas, "en perfecto estado"
Ante este escenario, los representantes de los trabajadores exigen la publicación inmediata de los pliegos y garantías sobre la continuidad del servicio y del empleo. También reclaman el reconocimiento al "compromiso y profesionalidad" del personal que, recuerdan, ha mantenido "en perfecto estado" las playas de Palma, uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad.
"Pedimos seguridad, respeto y certidumbre. Tres años son demasiados para mantener en vilo a tantas familias", concluyen.
- Pascale Debetaz repartirá buñuelos gratis este martes en la calle dels Oms: 'Echaba de menos el olor de buñuelos en el centro de Palma
- Bar Rita, 15 años de resistencia en Canamunt: “Inmobiliarias me han ofrecido dinero para informar de pisos que se vacían y les he echado con mi forma de dar los buenos días”
- Alquilan a turistas ilegalmente un edificio de pisos entero a solo cien metros del Ayuntamiento
- Un concejal de Palma estaciona el coche oficial en un aparcamiento de discapacitados
- Ordenan la demolición de una construcción en la que se almacenan residuos del puerto del Molinar
- El nuevo Paseo Marítimo de Palma estrena sus tres accesos con es Jonquet
- El alcalde justifica que el coche del regidor Busquets ocupara una plaza para discapacitados: 'Estaba estacionado, no aparcado
- La empresa que alquila pisos a turistas sin licencia en el centro de Palma: 'Si cerramos el edificio entrarían okupas