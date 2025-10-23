Trabajadores de la Playa de Palma denuncian "bloqueo e incertidumbre" después de tres años sin pliegos

El Comité de Empresa de Mar de Mallorca denuncia una "grave situación de bloqueo" por la ausencia de los pliegos para la concesión del servicio de la Playa de Palma estos últimos tres años. La parálisis, sostienen, mantiene en vilo a la plantilla y a sus familias.

Los representantes de los trabajadores de Mar de Mallorca acusan al Consistorio de "parálisis administrativa" al no haber publicado aún los pliegos que deben regir la concesión. Según el comité, esta falta de definición ha generado "ansiedad, nerviosismo e incertidumbre" entre los trabajadores, que temen por la continuidad de sus puestos.

"No saber qué va a pasar con nuestro trabajo después de tanto tiempo es una carga emocional enorme", trasladan desde la representación sindical, que advierte de un impacto directo en la estabilidad económica y personal de las familias afectadas.

El comité añade que la indefinición ha obligado a parte de la plantilla a realizar desembolsos económicos para interponer demandas, un gasto que "muchas familias no pueden asumir" y que se suma al "desgaste emocional y laboral" acumulado.

Las playas, "en perfecto estado"

Ante este escenario, los representantes de los trabajadores exigen la publicación inmediata de los pliegos y garantías sobre la continuidad del servicio y del empleo. También reclaman el reconocimiento al "compromiso y profesionalidad" del personal que, recuerdan, ha mantenido "en perfecto estado" las playas de Palma, uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad.

"Pedimos seguridad, respeto y certidumbre. Tres años son demasiados para mantener en vilo a tantas familias", concluyen.