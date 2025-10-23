Rifirrafe en Cort por la flotilla a Gaza: "Imagine que yo ahora me voy dos meses a Venezuela a combatir la dictadura de Maduro"

Gaza y la flotilla humanitaria en la que se embarcó Lucía Muñoz sigue en la agenda del Ayuntamiento de Palma. La comisión del pleno de Servicios a la Ciudadanía celebrada este jueves ha dado lugar a un rifirrafe entre la regidora de Podemos y el primer teniente de alcalde, Javier Bonet.

"Le doy la bienvenida. Pero imagine que yo ahora me voy dos meses a Venezuela a combatir la dictadura de Maduro y que no asumiera mis obligaciones aquí", ha espetado Bonet a Muñoz.

"Entiendo que ha sido una vivencia complicada y la quiere alargar lo máximo posible para sacar el máximo rédito. Pero entienda que la ciudad sigue y estos debates sobre Gaza y la paz mundial nos tienen que ocupar el tiempo justo. Sus obligaciones están en Palma porque se presentó a unas elecciones, logró un escaño y tiene un salario acorde. Y en los dos meses en los que se ha ausentado se ha perdido un pleno, comisiones y los presupuestos de los consejos rectores", ha subrayado el primer teniente de alcalde durante el debate de una proposición conjunta entre Podemos y Més per Palma que instaba al Ayuntamiento a condenar el genocidio de Israel y a expresar su apoyo a las tres palmesanas encarceladas en Israel (incluida la propia Muñoz).

PP y Vox han anticipado su rechazo a la moción, que se presentará en el pleno de la semana que viene. "Hemos ido tres palmesanas y no hemos encontrado el apoyo del gobierno municipal y sus socios. Quien decide cuál es mi trabajo político son los ciudadanos, no ustedes, que no entienden que nacimos para cambiar la manera de hacer política, ni entienden que hay gente que trabaje por principios y valores. En cambio ustedes hacen políticas en despachos y en palcos de manera opaca", ha subrayado la regidora de Podemos.

Asimismo, Muñoz ha lamentado que la semana pasada Jaime Martínez le reclamara que devolviera "el dinero robado a los palmesanos" por sus dos meses de ausencia. "Que el alcalde hable de dinero robado es sorprendente. Viniendo del PP, que han sido el epicentro de la corrupción en estas islas y a nivel estatal", ha manifestado la concejala.

Bonet amaga con el Tribunal de Cuentas

Miquel Àngel Contreras ha intervenido en nombre de Més per Palma. "Estoy asombrado por el silencio del alcalde. Ha habido tres palmesanas encarceladas y solo ha abierto la boca para criticarlas pese a haber sufrido un secuestro ilegal por parte de Israel. El papel del Ayuntamiento ha sido una vergüenza", ha lamentado.

Bonet ha zanjado la cuestión cuando ha anunciado que el equipo de gobierno no volverá a debatir sobre Gaza. "Esta es la última vez que hablamos de este tema. Votaremos contra todos los puntos de su proposición porque además es extemporánea, ya hay un acuerdo de paz", ha indicado el primer teniente de alcalde. Y ha advertido a Muñoz: "Cuando el alcalde le dijo que devolviera lo robado era un eufemismo. Pero que sepa que el Tribunal de Cuentas nos pide que presentemos informes de cuándo los regidores acuden a las comisiones y al pleno, y piden que se descuente la parte proporcional si no asisten".