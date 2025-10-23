Nuevas actividades culturales llegan al barrio dels Oms
La Asociación de Vecinos Porta de Santa Margalida presenta un ciclo de actividades con itinerarios, conferencias y espectáculos para redescubrir la historia y la vida del barrio
La Asociación de Vecinos Porta de Santa Margalida presenta un nuevo ciclo de actividades culturales que llenará de vida las calles del barrio dels Oms durante los meses de octubre y noviembre. Bajo el lema 'Cultura, memoria y espectáculo', la programación ofrece itinerarios, conferencias y espectáculos para disfrutar, aprender y compartir en comunidad.
El ciclo comenzará este sábado 25 de octubre a las 10:00 h con el itinerario patrimonial 'Calles y memoria', guiado por Albert Herranz, historiador y escritor, quien invitará a descubrir la historia viva de las calles del barrio y las personas que las han habitado.
El jueves 20 de noviembre a las 19:00 h, la Librería Drac Màgic acogerá la conferencia 'Historia del Barrio', también a cargo de Albert Herranz, que abordará la evolución urbana y social del barrio dels Oms a lo largo del tiempo.
Dos días más tarde, el sábado 22 de noviembre a las 10:00 h, la geógrafa e investigadora Aina Pons conducirá el itinerario patrimonial 'Historia de una cuenca', centrado en el paisaje natural y los elementos históricos que conforman el entorno del barrio.
Finalmente, el ciclo se cerrará el sábado 29 de noviembre a las 18:00 h en la Plaza Obispo Berenguer en Palou, con una tarde de microespectáculos de música, danza, literatura y otras disciplinas artísticas, protagonizados por artistas y creadores locales.
Todas las actividades son gratuitas, aunque requieren inscripción previa escribiendo a portasantamargalida@gmail.com. Las personas y familias asociadas a la entidad tendrán prioridad en la reserva de plazas.
El programa cuenta con la colaboración de la librería Drac Màgic y el patrocinio del Ayuntamiento de Palma.
Con esta propuesta, la Asociación de Vecinos Porta Santa Margalida reafirma su compromiso con la vida cultural y la memoria colectiva del barrio dels Oms, consolidando este espacio como un punto de encuentro, historia y participación ciudadana.
