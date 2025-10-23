El desarrollo urbanístico de Son Güells prevé edificios de hasta doce plantas de altura

El Proyecto Residencial Estratégico (PRE) de Son Güells que desarrollará 3.097 viviendas prevé edificios de hasta doce plantas. La promotora Jaime Bibiloni tiene listo un avance de proyecto que contempla la construcción de inmuebles de una altura considerable aprovechando que el decreto del Govern le permite un incremento de un 45% de la edificabilidad con respecto a lo que fijaba el Plan General de 2023. Y este desarrollo alcanzará ese techo máximo permitido.

Las futuras viviendas se construirán en un enorme solar ubicado entre el Camí Salard, la calle Binimar y el torrente de na Bàrbara. Según el estudio preliminar presentado por la promotora al Ayuntamiento de Palma se levantarán 1.588 viviendas con algún tipo de protección (de precio limitado y públicas) y otras 1.508 de precio libre. Esta última categoría incluirá los edificios más altos: planta baja más once alturas.

Zona verde junto al torrente de na Bàrbara. / DM

En suma, se destinarán 285.562 metros cuadrados para uso residencial, 48.313 para uso comercial (principalmente en los bajos de los edificios) y 64.000 metros cuadrados para equipamientos públicos (sanitarios, educativos, culturales etc). También se prevén algo más de 81.000 metros para crear una zona verde y de paseo junto al torrente de na Bàrbara, un área que al ser potencialmente inundable no admite edificaciones. Como curiosidad, se reservarán 7.245 metros cuadrados para un aparcamiento con placas fotovoltaicas.

Cada uno de los edificios de doce plantas sumará 120 viviendas y se ubicarán en el centro del desarrollo y en un extremo del ámbito para minimizar su impacto en las calles cercanas. Sin embargo, los vecinos que ya han tenido acceso a este estudio preliminar muestran su preocupación porque a lo largo del Camí Salard y de la calle Binimar se asomarán inmuebles de ocho y diez alturas.

Los edificios de menor tamaño sumarán seis plantas de altura y reunirán 80 pisos.

Pendientes del impacto de miles de nuevos coches

Se trata del avance del proyecto en el que se dibujan varias calles interiores para vertebrar el desarrollo, pero todavía no hay un estudio de movilidad que mida el impacto que tendrán miles de nuevos vehículos circulando por esta zona y que especifique dónde aparcarán. Se estima que el futuro desarrollo atraerá a más de seis mil nuevos residentes.

La próxima semana vecinos del Rafal Nou se citarán con el regidor de Urbanismo y Vivienda, Óscar Fidalgo, para transmitirle sus preocupaciones al respecto.

Hay que recordar que Urbanismo ya tiene sobre la mesa el PRE de Son Güells y el de Son Puigdorfila Nou, que sumará 542 viviendas.