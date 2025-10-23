Denuncian tres años de bloqueo en los pliegos de la Platja de Palma

El Comité de Empresa de Mar de Mallorca S.A., Sección Playa, denunció ayer la «grave situación de bloqueo e incertidumbre» que sufren los trabajadores y trabajadoras del servicio de playas de Palma, tras tres años sin que se publiquen los pliegos de condiciones para la concesión del servicio. Esta parálisis administrativa está generando ansiedad, nerviosismo e incertidumbre entre la plantilla, que ve peligrar la continuidad de sus empleos y la estabilidad de sus familias. «No saber qué va a pasar con nuestro trabajo después de tanto tiempo es una carga emocional enorme», señalan desde el comité. Además, esta situación ha obligado a muchos empleados a realizar importantes desembolsos económicos para interponer demandas, un esfuerzo que muchas familias no pueden asumir, y que se suma al desgaste emocional y laboral que ya padecen.